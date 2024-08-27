Нишиока о том, что из-за судорог его увезли на инвалидной коляске: «Я не мог встать, у меня были проблемы с дыханием»

Йошихито Нишиока рассказал о физических проблемах в первом круге US Open.

Японец не доиграл встречу против Миомира Кецмановича и снялся при счете 6:7(2), 2:6, 7:5, 5:7, 0:1.

«Большое спасибо за поддержку. И приношу извинения, если кого-то разочаровал. У меня уже были судороги при счете 3:3 в четвертом сете, а при 5:4 уже не мог подавать.

В решающем сете при 0:1 судороги в пояснице стали сильнее, чем в ногах, и я не мог встать. Потом свело и ноги. Вообще у меня возникали спазмы в лопатках, бедрах и ребрах.

По дороге у меня были проблемы с дыханием, но с помощью бригады меня посадили в инвалидную коляску (я просил носилки, но их не принесли) и увезли, в процессе мне все еще было плохо. Судороги не прекращались около часа, но сейчас утихли. У меня сильно болит все тело, поэтому я снимусь с пары и вернусь в Японию.

Жаль, что все так плохо закончилось, ведь я мог выиграть матч, но в этой американской серии мы поднялись в рейтинге, и было много моментов, которые придали нам уверенности. Поэтому мы продолжим делать все возможное по ходу азиатского сезона. Прежде всего я с нетерпением жду встречи со всеми вами [на групповом этапе] Кубка Дэвиса».