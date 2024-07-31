Все россияне выбыли из одиночки на Олимпиаде

Теги ATP WTA Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Роман Сафиуллин Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Екатерина Александрова Павел Котов Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Даниил Медведев уступил Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге Олимпиады-2024 – 3:6, 6:7(5).

Таким образом, в мужском и женском одиночном разрядах в Париже не осталось россиян.

На Олимпиаде из российских теннисистов остались только Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре. Они вышли в четвертьфинал.

70 комментариев
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Медведев разочаровал, но объективно все понимают, что грунт - это не его. Если бы не контракт с Lacoste и французский бэкграунд, то может быть и вообще пропустил Олимпиаду
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Главное не победа, а участие!
+20
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+15
Хоспаде, а разговоров было...
+19
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+12
Ответ PolarBear
Кто знает, куда Доминик Тим делся ? Лет пять назад , я думал, что он скоро будет выигрывать ну хотя бы по одному ТБШ в год на протяжении долгих лет
Что значит, куда? Травмировал запястье, и уже не может играть. Пытался вернуться в тур, балансировал на границе первой сотни года три, штоле. А теперь осенью будет вообще заканчивать, официально обьявил.
Как-то так.
+6
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+6
Спорт есть спорт…
+6
-1
+5
Медведев был каким-то не тем сегодня, плохо играл, он должен был брать победу у Феликса, но кучу ошибок от него было и был не таким динамичным.
+4
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+4
Очень жаль, но Даня сам виноват…(
Что ж , теперь со спокойной совестью могу болеть за Джока, и не переживать , что будет если они встретятся.
+5
-1
+4
Ответ Кирилл Иванов
Главное не победа, а участие!
Так себе лозунг.
+7
-3
+4
Ответ PolarBear
Кто знает, куда Доминик Тим делся ? Лет пять назад , я думал, что он скоро будет выигрывать ну хотя бы по одному ТБШ в год на протяжении долгих лет
травмы
+3
0
+3
Бесславный и ожидаемый конец.
+4
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+3
Ответ Боевой Бурят Путина
Медведев разочаровал, но объективно все понимают, что грунт - это не его. Если бы не контракт с Lacoste и французский бэкграунд, то может быть и вообще пропустил Олимпиаду
Причем здесь Lacoste? Дане нравится на ОИ
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+3
Ответ Renato Rocio
Медведев был каким-то не тем сегодня, плохо играл, он должен был брать победу у Феликса, но кучу ошибок от него было и был не таким динамичным.
Феликс по ходу турнира идет как ураган, не пойму почему ему в матче против Дани шансов не давали
+2
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Ответ PolarBear
Ужас . Одна травма и уже конец карьере. Надаль вечно травмы вроде получает, мучается от них, лечит, потом выходит как ни в чем не бывало и снова побеждает. И так много раз
Запястье наверно одна из самых худших травм для теннисистов. Дель Потро по сути из за этого же закончил.
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Ответ PolarBear
Фиаско какое то. На теннис , я думаю, многие рассчитывали на медаль , хоть одну. А самое главное, еще играть и играть и далеко до медальных матчей, а уже кроме одной пары, все вылетели так рано. Ужас. Но женская пара вполне может взять медаль. Андреевой теперь не надо силы тратить на два фронта , сосредоточится спокойно на пару. В то время как многие соперницы играют и там, и там. Этот немаловажный фактор может сказаться и помочь россиянкам
Какая медаль у них в 1/4 главные фавориты турнира
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Ответ as009595@icloud.com
Феликс по ходу турнира идет как ураган, не пойму почему ему в матче против Дани шансов не давали
Потому-что Феликс не такой уж и мощный. Прошелся по теннисистам которые слабее его, а дальше на вид сильный соперник в лице Дани который хорошо атакует, и у Дани видны все показатели того что он может дожать Феликса, но нет. Если дать Феликсу бой и дажать его то он проиграет. Рублев это доказал. Коккинакис смог его дожать. Конечно Феликсу дают мало шансов, раз он проигрывает тем которые бывают хуже чем он. Даня сегодня проиграл и-за своей плохой игры.
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Правый оказались те, кто не поехал
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Ответ Dym86
Неудивительно. Второй состав на ОИ играл.
это кто же второй состав?))) звездочка наша мирочка или Медведев?)))
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Блин, Даня( Надежды было мало, но хотелось верить в чудо! Увы
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Россияне дома, эти без рода, без племени
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Вся надежда на Мирру и Диану.
Удачи им !
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Ну оно и понятно нейтральные туристы как смогли так и сыграли хехе
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Кайфовали и ладно
Это ж был стимул у Сомова?
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Ответ Dym86
Мед главный неудачник олимпиад, какие от него ожидания? Мирра #4 в сборной - в последний момент отобравшаяся на олимпиаду из-за того-что у Соболенко живот скрутило. Это лидеры второго состава
Чтобы быть главным неудачником олимпиад, надо иметь богатую историю выступлений на них, а таковой нет ни у одного из наших теннисистов. О каких Олимпиадах Медведева ты говоришь?)
До этого был только Токио. Плохо он в нём выступил? Ну в общем да, слив в четверти от Бусты это не фонтан. Только Карацев вылетел в 1/16, Рублёв в 1/32, хочешь сказать, что от них ожиданий должно было быть больше? Или типа выступление Рубля в миксте что-то меняет в ожиданиях от одиночки?) Пишешь так, как будто Медведь уже на пятую Олимпиаду приехал, и всё в полуфинал пройти не может. Прям "главный неудачник") Теперь, после Оже, неудуачных ОИ стало две, но ты же писал о нём задним числом, правильно? Он уже приехал сюда главным неудачником, и поэтому ожидать от него здесь чего-либо было якобы глупо)
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Ответ culpa
Чтобы быть главным неудачником олимпиад, надо иметь богатую историю выступлений на них, а таковой нет ни у одного из наших теннисистов. О каких Олимпиадах Медведева ты говоришь?) До этого был только Токио. Плохо он в нём выступил? Ну в общем да, слив в четверти от Бусты это не фонтан. Только Карацев вылетел в 1/16, Рублёв в 1/32, хочешь сказать, что от них ожиданий должно было быть больше? Или типа выступление Рубля в миксте что-то меняет в ожиданиях от одиночки?) Пишешь так, как будто Медведь уже на пятую Олимпиаду приехал, и всё в полуфинал пройти не может. Прям "главный неудачник") Теперь, после Оже, неудуачных ОИ стало две, но ты же писал о нём задним числом, правильно? Он уже приехал сюда главным неудачником, и поэтому ожидать от него здесь чего-либо было якобы глупо)
Он единственный с олимпиады без медали уехал. Если суммировать все разряды - да из этого поколения самый неудачливый. Олимпиада измеряется медалями, да. Это не обычный турнир, тут не очки главное.
У него, конечно, возможно, ещё будет попытка и ещё может перевернуть ситуацию.
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Ответ Dym86
Он единственный с олимпиады без медали уехал. Если суммировать все разряды - да из этого поколения самый неудачливый. Олимпиада измеряется медалями, да. Это не обычный турнир, тут не очки главное. У него, конечно, возможно, ещё будет попытка и ещё может перевернуть ситуацию.
Блин, ну хорош, я думал мы про одиночку говорим, видать ошибся)
Честно говоря, я сейчас ханжой окажусь, но пары с микстом я вообще за разряд не считаю (ну это, конечно, только мои проблемы), хотя медали там выдают, тут не поспорить.
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Ответ Григорий Иванченко
А кто должен был договориться с Рублевым и Хачановым, чтобы они приехали?) Это как раз про систему) по отдельности с иностранными тренерами всё хорошо
Предполагаю их не допустили, был инсайд. По Хачанову. Рублев или из солидарности или внутренний фильтр за антмвоенную позицию.
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Ответ culpa
Блин, ну хорош, я думал мы про одиночку говорим, видать ошибся) Честно говоря, я сейчас ханжой окажусь, но пары с микстом я вообще за разряд не считаю (ну это, конечно, только мои проблемы), хотя медали там выдают, тут не поспорить.
На обычных турнирах - да (особенно микс). Но на Олимпиаде медаль ту же выдают. А в парной игре Мед из нашего состава аутсайдер.
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Ответ Беспонтий пилат
Правый оказались те, кто не поехал
Правы оказались и те, кто всячески отговаривал ехать на таких условиях ,
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Ответ Григорий Иванченко
проблема в полном отсутствии системной подготовки теннисистов в РФ. когда каждый сам за себя с иностранными тренерами всё норм. когда начинается команда, организация, миксты.. это уже не про тарпищева. чем раньше это изменится, тем лучше
Прошлая олимпиада при той же системе была сверхуспешная. Здесь играл второй состав. Какой с них спрос? Мед едва ли не слабейший из сборной нейтралов на грунте
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Ответ Dym86
Рублев, Хачанов, Карацев. Все они лучше Меда в паре. Рублев, Хачанов, Карацев олимпийские призеры и на прошлой олимпиаде доказали, что лучше на ОИ чем Мед. Тем более тут грунт. Так и быть Меда в #4 запишем. В сборной лидеры это #4. И то #4 это Сафиуллин он по игре выглядел убедительнее. Второй состав.
А кто должен был договориться с Рублевым и Хачановым, чтобы они приехали?) Это как раз про систему) по отдельности с иностранными тренерами всё хорошо
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