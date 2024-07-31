Все россияне выбыли из одиночки на Олимпиаде
Даниил Медведев уступил Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге Олимпиады-2024 – 3:6, 6:7(5).
Таким образом, в мужском и женском одиночном разрядах в Париже не осталось россиян.
На Олимпиаде из российских теннисистов остались только Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре. Они вышли в четвертьфинал.
Как-то так.
Что ж , теперь со спокойной совестью могу болеть за Джока, и не переживать , что будет если они встретятся.
Удачи им !
Это ж был стимул у Сомова?
До этого был только Токио. Плохо он в нём выступил? Ну в общем да, слив в четверти от Бусты это не фонтан. Только Карацев вылетел в 1/16, Рублёв в 1/32, хочешь сказать, что от них ожиданий должно было быть больше? Или типа выступление Рубля в миксте что-то меняет в ожиданиях от одиночки?) Пишешь так, как будто Медведь уже на пятую Олимпиаду приехал, и всё в полуфинал пройти не может. Прям "главный неудачник") Теперь, после Оже, неудуачных ОИ стало две, но ты же писал о нём задним числом, правильно? Он уже приехал сюда главным неудачником, и поэтому ожидать от него здесь чего-либо было якобы глупо)
У него, конечно, возможно, ещё будет попытка и ещё может перевернуть ситуацию.
Честно говоря, я сейчас ханжой окажусь, но пары с микстом я вообще за разряд не считаю (ну это, конечно, только мои проблемы), хотя медали там выдают, тут не поспорить.