Все россияне выбыли из одиночки на Олимпиаде

уступил в третьем круге Олимпиады-2024 – 3:6, 6:7(5).

Таким образом, в мужском и женском одиночном разрядах в Париже не осталось россиян.

На Олимпиаде из российских теннисистов остались только и в паре. Они вышли в четвертьфинал.