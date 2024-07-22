Веснина о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Никаких деклараций, не имеющих отношения к спорту, никто не просил подписывать»

Теги Елена Веснина сборная России жен Sports.ru Олимпиада-2024 Политика Теннис

Елена Веснина рассказала, как получала нейтральный статус для Олимпиады.

«Свои нюансы были и перед Играми в Рио или в Токио. Сейчас оформление статуса было несколько сложнее, но ничего сверхъестественного. Никаких деклараций, не имеющих отношения к спорту, никто не просил подписывать.

Я думаю, что в этой ситуации нужно сохранять нейтралитет и не привязывать никакие политические события к Олимпийским играм. Мы спортсмены и едем туда прежде всего выступать.

Даже сейчас, когда Игры совсем близко, бумажная волокита, безусловно, осложняет жизнь. Ты в постоянной переписке с МОК, нужно то одно, то другое.

Порой это выглядит так, что тебе присылают документ и просят его отправить, скажем, до завтрашнего утра. А что, если ты в дороге, в самолете, или под рукой нет принтера? Ну, ничего, как-то справляюсь», – рассказала в интервью Sports олимпийская чемпионка Рио-2016.

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27 комментариев
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Контору не пали, Лен.
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как так? не могут же наши власти врать!?!?
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Вот всякие Журовы удивятся.
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так эти бумажки только в головах наших чиновников
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Как же так? А нам особо одаренные депутаты, чиновники и бывшие спортсмены с пеной у рта доказывали, что чуть ли не от Родины надо отказаться? Получается, они нам врали? О, ужас!
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Веснина явно нас обманывает, ведь российские чиновники и по телеку не могли соврать.
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Ответ Антон Иванов
Комментарий скрыт
А вы когда русский язык выучите, тоже позже?
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Ответ СынМилосердова
как так? не могут же наши власти врать!?!?
Увы, от наших властей (изредко или не очень ???) можно слышать так называемое враньё
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Ответ Berbatov09
Контору не пали, Лен.
Хорошо, что большинство россиян не интересуется спортом.
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Ответ Roman Shnel
Комментарий скрыт
Да, лучше тратить деньги на профессиональных спортсменов, которые не хотят и боятся выступать с иностранными конкурентами. Давайте плодить этих физкультурников.
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Ответ Сергей Лепехин
Ты хотя бы поизучай тему... Деклараций нет, но приглашение получили далеко не все и с оговорками. Деклараций нет, но на открытие бан... И это только начало, вернее Олимпиада еще не началась...
Ты - пропаган дон - ты и изучай. Ваша братия про декларации воет месяцами, только вчера опять был стон.
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Первого августа олимпийский чемпионке Рио исполнится 38 лет.
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Теннисисты выступают по жизни не страну. Тренируются, ездят, живут за свой счет. С них и спроса по сути никакого
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Комментарий удален модератором
Вот они русофобы!!! Хотя погодите-ка👀
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Получается, нам врут в телевизоре?! айайай! надо писать жалобу в ТАСС. Там-то и не в курсе наверное!!!
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