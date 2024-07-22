Веснина о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Никаких деклараций, не имеющих отношения к спорту, никто не просил подписывать»

Елена Веснина рассказала, как получала нейтральный статус для Олимпиады.

«Свои нюансы были и перед Играми в Рио или в Токио. Сейчас оформление статуса было несколько сложнее, но ничего сверхъестественного. Никаких деклараций, не имеющих отношения к спорту, никто не просил подписывать.

Я думаю, что в этой ситуации нужно сохранять нейтралитет и не привязывать никакие политические события к Олимпийским играм. Мы спортсмены и едем туда прежде всего выступать.

Даже сейчас, когда Игры совсем близко, бумажная волокита, безусловно, осложняет жизнь. Ты в постоянной переписке с МОК, нужно то одно, то другое.

Порой это выглядит так, что тебе присылают документ и просят его отправить, скажем, до завтрашнего утра. А что, если ты в дороге, в самолете, или под рукой нет принтера? Ну, ничего, как-то справляюсь», – рассказала в интервью олимпийская чемпионка Рио-2016.

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