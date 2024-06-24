Музетти посвятил выступление в Queen’s Club трехмесячному сыну

Теги ATP cinch Championships Томми Пол Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти высказался о поражении от Томми Пола в финале турнира в Queen’s Club – 1:6, 6:7(8).

«Это определенно одна из самых приятных недель в моей карьере. Хочу поздравить Томми, потому что он заслужил победу. Я изо всех сил пытался тянуться к его уровню, изо всех сил старался перевести игру в третий сет. Не получилось. Но поздравляю всю команду Пола. Надеюсь, скоро ты войдешь в топ-10.

А эту особенную неделю хочу посвятить моему маленькому мальчику Людовико. Хочу вернуться домой и обнять его», – сказал Музетти в интервью на корте.

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