Три четвертьфинала в Берлине закончились отказами игроков топ-10

Теги травмы WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Онс Жабер Катерина Синякова Анна Калинская Маркета Вондроушова Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Bett1open Теннис

Онс Жабер снялась с четвертьфинала в Берлине против Коко Гауфф из-за болезни – 6:7(9).

После первого сета туниске мерили температуру.

Таким образом, три берлинских четвертьфинала закончились отказами. Вчера Елена Рыбакина не доиграла матч против Виктории Азаренко из-за боли в животе, сегодня – Арина Соболенко против Анны Калинской из-за проблем с плечом.

В четвертом четвертьфинале встретятся Джессика Пегула и Катерина Синякова. Вчера их матч прервали из-за дождя, когда американка вела 4:2 в решающем сете.

В турнире в Берлине участвовало восемь представительниц топ-10. Четыре из них снялись по ходу матчей. Помимо Жабер, Рыбакиной и Соболенко, это сделала Маркета Вондроушова (во втором круге против Калинской из-за травмы правого бедра).

6 комментариев
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Ответ Makaveli The-Don-Killuminati
Это уже не смешно))))
Просто все берегут себя для Уимблдона
+3
0
+3
Это уже не смешно))))
+1
0
+1
Какой-то сюр
+1
0
+1
Орги турнира наверно в полном **** (с) Саша Бублик
+1
0
+1
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