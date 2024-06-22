Три четвертьфинала в Берлине закончились отказами игроков топ-10

снялась с четвертьфинала в Берлине против из-за болезни – 6:7(9).

После первого сета туниске мерили температуру.

Таким образом, три берлинских четвертьфинала закончились отказами. Вчера не доиграла матч против из-за боли в животе, сегодня – против из-за проблем с плечом.

В четвертом четвертьфинале встретятся и . Вчера их матч прервали из-за дождя, когда американка вела 4:2 в решающем сете.

В турнире в Берлине участвовало восемь представительниц топ-10. Четыре из них снялись по ходу матчей. Помимо Жабер, Рыбакиной и Соболенко, это сделала (во втором круге против Калинской из-за травмы правого бедра).