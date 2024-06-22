Три четвертьфинала в Берлине закончились отказами игроков топ-10
Онс Жабер снялась с четвертьфинала в Берлине против Коко Гауфф из-за болезни – 6:7(9).
После первого сета туниске мерили температуру.
Таким образом, три берлинских четвертьфинала закончились отказами. Вчера Елена Рыбакина не доиграла матч против Виктории Азаренко из-за боли в животе, сегодня – Арина Соболенко против Анны Калинской из-за проблем с плечом.
В четвертом четвертьфинале встретятся Джессика Пегула и Катерина Синякова. Вчера их матч прервали из-за дождя, когда американка вела 4:2 в решающем сете.
В турнире в Берлине участвовало восемь представительниц топ-10. Четыре из них снялись по ходу матчей. Помимо Жабер, Рыбакиной и Соболенко, это сделала Маркета Вондроушова (во втором круге против Калинской из-за травмы правого бедра).