Демолинер организует аукцион, чтобы помочь пострадавшим от наводнения в Бразилии. Главный лот – встреча с Куэртеном

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Хуан Мартин дель Потро Густаво Куэртен Беатрис Хаддад Майя Андрей Рублев Даниил Медведев Каспер Рууд Теннис

125-я ракетка мира в паре Марсело Демолинер организует онлайн-аукцион, чтобы помочь пострадавшим от наводнения в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Вырученные средства пойдут в три благотворительных проекта.

Главным лотом стала встреча с экс-первой ракеткой мира Густаво Куэртеном.

На аукционе представлена экипировка теннисистов с автографами. Например, ракетка и форма Даниила Медведева с «Ролан Гаррос»-2024, ракетки Андрея Рублева, Каспера Рууда и Беатрис Хаддад Майи с «Ролан Гаррос»-2024, правый кроссовок Новака Джоковича с итогового турнира-2023, ракетка Хуана Мартина дель Потро.

Также на аукцион выставлена форма бразильских игроков из других видов спорта.

3 комментария
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А где левый кроссовок Ноле?)
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Демолинер вроде друган Медведева
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Благодарч этому посту узнал про такого теннисиста
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