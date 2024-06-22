Демолинер организует аукцион, чтобы помочь пострадавшим от наводнения в Бразилии. Главный лот – встреча с Куэртеном
125-я ракетка мира в паре Марсело Демолинер организует онлайн-аукцион, чтобы помочь пострадавшим от наводнения в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Вырученные средства пойдут в три благотворительных проекта.
Главным лотом стала встреча с экс-первой ракеткой мира Густаво Куэртеном.
На аукционе представлена экипировка теннисистов с автографами. Например, ракетка и форма Даниила Медведева с «Ролан Гаррос»-2024, ракетки Андрея Рублева, Каспера Рууда и Беатрис Хаддад Майи с «Ролан Гаррос»-2024, правый кроссовок Новака Джоковича с итогового турнира-2023, ракетка Хуана Мартина дель Потро.
Также на аукцион выставлена форма бразильских игроков из других видов спорта.