Бад-Хомбург (WTA). Мирра Андреева в первом круге сыграет с Ястремской, Шнайдер – с Кербер, Калинская – с Хаддад Майей
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, который пройдет с 23 по 29 июня.
Людмила Самсонова (2) в первом круге сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, Екатерина Александрова (6) – с Надей Подорошкой.
Мирра Андреева (8) встретится с Даяной Ястремской, Анна Калинская – с Беатрис Хаддад Майей (4), Анна Блинкова – с Бьянкой Андрееску (WC), Диана Шнайдер – с Анжелик Кербер, Вероника Кудерметова – с квалифаером.
Первая сеяная Мария Саккари сыграет с Элизабеттой Коччаретто.
Андреева и Шнайдер могут выйти друг на друга уже во втором круге, а Калинская – на Блинкову.
Полная сетка здесь.
Ну а вообще сетка рабочая, если сконцентрироваться, то можно брать первый титул.