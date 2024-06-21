Бад-Хомбург (WTA). Мирра Андреева в первом круге сыграет с Ястремской, Шнайдер – с Кербер, Калинская – с Хаддад Майей

Теги результаты WTA Bad Homburg Open Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, который пройдет с 23 по 29 июня.

Людмила Самсонова (2) в первом круге сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, Екатерина Александрова (6) – с Надей Подорошкой.

Мирра Андреева (8) встретится с Даяной Ястремской, Анна Калинская – с Беатрис Хаддад Майей (4), Анна Блинкова – с Бьянкой Андрееску (WC), Диана Шнайдер – с Анжелик Кербер, Вероника Кудерметова – с квалифаером.

Первая сеяная Мария Саккари сыграет с Элизабеттой Коччаретто.

Андреева и Шнайдер могут выйти друг на друга уже во втором круге, а Калинская – на Блинкову.

Полная сетка здесь.

11 комментариев
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Ответ Syndycate
Старая подруга Мирры)) Будет ли паническая атака?)
Я бы попросил диджея на матч включить песню "лайки"
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О, Мирра уже в посеве, растет девочка
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Что за погода в окрестностях Франкфурта! Там периодически встречаются прилетевшие насосавшиеся комарихи. Важно, чтобы они не помешали выступлению молодых российских теннисисток.
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Мира забралась высоко в рейтинге. Тут как раз прикинем что к чему. Ястрем не самый приятный подарок.
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Старая подруга Мирры)) Будет ли паническая атака?)
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Ответ nick-basil
Мира забралась высоко в рейтинге. Тут как раз прикинем что к чему. Ястрем не самый приятный подарок.
Она в Берлине в первом раунде квалы проиграла турчанке с ITF. Если она Мирру победит, то либо если выдаст игру уровня топ-5, либо Мирра сама отдаст. А так тут в принципе все ясно. Интереснее будет второй круг, там походу будет Кербер.

Ну а вообще сетка рабочая, если сконцентрироваться, то можно брать первый титул.
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Ответ f0rz
Она в Берлине в первом раунде квалы проиграла турчанке с ITF. Если она Мирру победит, то либо если выдаст игру уровня топ-5, либо Мирра сама отдаст. А так тут в принципе все ясно. Интереснее будет второй круг, там походу будет Кербер. Ну а вообще сетка рабочая, если сконцентрироваться, то можно брать первый титул.
о опять всё сама отдаст, а соперник просто так значит выходит:)
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Ответ nwgdm7y2p6
О, Мирра уже в посеве, растет девочка
Повезло, что снялись ракета-Маркета и Гарсия. Но тут посев не сильно решает, разве что гарантированно с какой-нибудь Саккари не сыграешь в первом круге... Коччаретто вон уже второй турнир жеребят на первую сеяную сразу
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Ответ f0rz
Повезло, что снялись ракета-Маркета и Гарсия. Но тут посев не сильно решает, разве что гарантированно с какой-нибудь Саккари не сыграешь в первом круге... Коччаретто вон уже второй турнир жеребят на первую сеяную сразу
Гарсия и Маркета не топ игроки)
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