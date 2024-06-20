Киз, Шелтон, Корда, Тиафу пропустят Олимпиаду

опубликовала заявку сборной США на .

В женской одиночке в Париже выступят:

№2 ;

№5 ;

№11 ;

№17 .

В мужской:

№12 ;

№13 ;

№44 ;

№53 Маркос Гирон.

В парном разряде Гауфф сыграет вместе с Пегулой, Коллинс – с Дезире Кравчик, Фриц – с Полом, – с Остином Крайчеком.

Дуэт для микста объявят позже.

Таким образом, №12 , №14 , №23 и №28 пропустят Игры.