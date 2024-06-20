Киз, Шелтон, Корда, Тиафу пропустят Олимпиаду

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USTA опубликовала заявку сборной США на Олимпиаду.

В женской одиночке в Париже выступят:

В мужской:

В парном разряде Гауфф сыграет вместе с Пегулой, Коллинс – с Дезире Кравчик, Фриц – с Полом, Раджив Рам – с Остином Крайчеком.

Дуэт для микста объявят позже.

Таким образом, №12 Мэдисон Киз, №14 Бен Шелтон, №23 Себастьян Корда и №28 Фрэнсис Тиафу пропустят Игры.

7 комментариев
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Все равно очень хороший состав
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Если Коллинс доберётся до медали и отберётся на итоговый, то прощание с теннисом у неё выйдет более чем успешным.
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Мистеру Бэнксу на грунте на Олимпиаде - самое то играть😊
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ну Юбэнкс на грунте это корова на льду, Гирон тоже ни о чем. а вот у женщин состав огненный, все шансы на медали
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Золото в паре дожны брать у женщин, да и миксте могут при удачном раскладе, ну и конечно в одиночке Гауфф.
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Великий состав,пару золотых возьмут в любом случае)))
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