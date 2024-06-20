Киз, Шелтон, Корда, Тиафу пропустят Олимпиаду
USTA опубликовала заявку сборной США на Олимпиаду.
В женской одиночке в Париже выступят:
- №2 Коко Гауфф;
- №5 Джессика Пегула;
- №11 Даниэль Коллинс;
- №17 Эмма Наварро.
В мужской:
- №12 Тэйлор Фриц;
- №13 Томми Пол;
- №44 Кристофер Юбенкс;
- №53 Маркос Гирон.
В парном разряде Гауфф сыграет вместе с Пегулой, Коллинс – с Дезире Кравчик, Фриц – с Полом, Раджив Рам – с Остином Крайчеком.
Дуэт для микста объявят позже.
Таким образом, №12 Мэдисон Киз, №14 Бен Шелтон, №23 Себастьян Корда и №28 Фрэнсис Тиафу пропустят Игры.