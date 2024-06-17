Сегодня день рождения Елены Рыбакиной и Александра Бублика

Сегодня исполнилось 25 лет четвертой ракетке мира .

Рыбакина – чемпионка восьми одиночных турниров уровня , в том числе «Уимблдона»-2022 и «тысячников» в Индиан-Уэллс и Риме (оба в 2023-м). Она финалистка Australian Open-2023.

По юниорам и в первые годы карьеры Рыбакина выступала за Россию, но в 2018-м стала представлять Казахстан.

Также сегодня исполнилось 27 лет 17-й ракетке мира .

Он чемпион четырех одиночных турниров и финалист парного «Ролан Гаррос»-2021. Лучший результат Бублика на одиночных «Больших шлемах» – четвертый круг «Уимблдона»-2023.

С 2016-го Бублик, ранее представлявший Россию, выступает за Казахстан.