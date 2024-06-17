Сегодня день рождения Елены Рыбакиной и Александра Бублика

Теги ATP WTA Александр Бублик Елена Рыбакина Sports – Казахстан Теннис

Сегодня исполнилось 25 лет четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной.

Рыбакина – чемпионка восьми одиночных турниров уровня WTA, в том числе «Уимблдона»-2022 и «тысячников» в Индиан-Уэллс и Риме (оба в 2023-м). Она финалистка Australian Open-2023.

По юниорам и в первые годы карьеры Рыбакина выступала за Россию, но в 2018-м стала представлять Казахстан.

Также сегодня исполнилось 27 лет 17-й ракетке мира Александру Бублику.

Он чемпион четырех одиночных турниров ATP и финалист парного «Ролан Гаррос»-2021. Лучший результат Бублика на одиночных «Больших шлемах» – четвертый круг «Уимблдона»-2023.

С 2016-го Бублик, ранее представлявший Россию, выступает за Казахстан.

9 комментариев
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наши казахские пасынки)
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Видимо по гороскопу их отбирали)
Здоровья и Удачи им обоим, пусть радуют своих болел 👍
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Бубель еще только 27 играть и играть! Кайфуй,потом будешь вспоминать! С днюшкой!
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Мои поздравления 🎉🎉🎉
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Сашу и Лену с Днём рождения. ! Здоровья, удачи и успеха на предстоящем ТБШ в Уимблдоне и по итогу сезона.
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С днюхой, #####
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Поздравляю Елену Рыбакину с днём рождения, желаю Ей всего наилучшего !
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