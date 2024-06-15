Евгений Кафельников: «Когда агрономы «Уимблдона» сделают корты такими, как раньше? Пора нам снова увидеть серв-энд-воллей»

Теги Уимблдон ATP Евгений Кафельников Теннис

Евгений Кафельников хочет возрождения стиля серв-энд-воллей.

«Когда агрономы «Уимблдона» сделают корты такими, как раньше? Пора нам снова увидеть теннисистов, играющих в стиле серв-энд-воллей😉», – твитнул двукратный чемпион «Больших шлемов».

Почему умирает трава? Зачем хард замедляют? Все о теннисе на разных покрытиях

Трава «Уимблдона» невероятно красивая! Ее растят по правилам (там 33 страницы) и защищают даже от мочи лис

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий