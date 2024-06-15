Евгений Кафельников: «Когда агрономы «Уимблдона» сделают корты такими, как раньше? Пора нам снова увидеть серв-энд-воллей»

Евгений Кафельников хочет возрождения стиля серв-энд-воллей.

«Когда агрономы «Уимблдона» сделают корты такими, как раньше? Пора нам снова увидеть теннисистов, играющих в стиле серв-энд-воллей😉», – твитнул двукратный чемпион «Больших шлемов».

Почему умирает трава? Зачем хард замедляют? Все о теннисе на разных покрытиях

Трава «Уимблдона» невероятно красивая! Ее растят по правилам (там 33 страницы) и защищают даже от мочи лис