Евгений Кафельников: «Когда агрономы «Уимблдона» сделают корты такими, как раньше? Пора нам снова увидеть серв-энд-воллей»
Евгений Кафельников хочет возрождения стиля серв-энд-воллей.
«Когда агрономы «Уимблдона» сделают корты такими, как раньше? Пора нам снова увидеть теннисистов, играющих в стиле серв-энд-воллей😉», – твитнул двукратный чемпион «Больших шлемов».
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