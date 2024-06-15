Мама Рублева: «Андрей не поедет на Олимпиаду в Париж. Думаю, это связано со здоровьем»

Теги ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев хочет пропустить Олимпиаду в Париже.

Об этом рассказала его мама Марина Марьенко.

Рублев – чемпион Токио-2020 в миксте с Анастасией Павлюченковой.

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире.

Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить свое горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю», – цитирует Марьенко Sport24.

16 комментариев
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Но поедет играть пару со Зверевым в Галле)
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+5
Ответ Sutekh Hexen
Пошли закулисные игрища. Всех свободолюбивых сейчас пришпорят, не только Рублева. Как говорится, ждите новостей.
Глупость какая. А Касаткина едет:)))
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Зато поедет на любимые выставки и 250, хоть в каком состоянии))
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Ответ Sawka-promakawka
Карен и Люда тоже не едут.
А такой был повод для местных русофобов😂
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Ответ murzzzzzilka
⚡️Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже — Тарпищев Хачанов, видимо, за поздравление с Днём Победы🤦🏻‍♀️ Как у них подгорает от этого праздника. За что Самсонова и Рублев - не понятно.
Всех из них допустили , так что поздравление ни при чем. Карен, видимо, по какой-то причине сам отказывался. Может решил, что одной медали с прошлых игр хвати
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Ответ Ксюша Ефимова
Всех из них допустили , так что поздравление ни при чем. Карен, видимо, по какой-то причине сам отказывался. Может решил, что одной медали с прошлых игр хвати
Нет. После высказывания Тарпищева было опровержение. Типа, проверки ещё идут.
+1
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⚡️Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже — Тарпищев

Хачанов, видимо, за поздравление с Днём Победы🤦🏻‍♀️
Как у них подгорает от этого праздника.
За что Самсонова и Рублев - не понятно.
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Жаль что Рублев не сыграет.
+1
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Ответ Sutekh Hexen
Пошли закулисные игрища. Всех свободолюбивых сейчас пришпорят, не только Рублева. Как говорится, ждите новостей.
Карен и Люда тоже не едут.
+1
-1
0
Ответ murzzzzzilka
⚡️Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже — Тарпищев Хачанов, видимо, за поздравление с Днём Победы🤦🏻‍♀️ Как у них подгорает от этого праздника. За что Самсонова и Рублев - не понятно.
Самсонова говорила, что скорее всего не поедет
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Ответ Syndycate
Самсонова сама говорила, что не поедет скорее всего, а Карена похоже из-за этого да, клоуны)
Не попадалось мне.
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Ответ murzzzzzilka
Не попадалось мне.
https://www.sports.ru/tennis/1116108163-samsonova-ob-olimpiade-ne-znayu-budu-li-igrat-ochkov-ne-dayut-prizovyx.html
+1
-1
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Ответ Syndycate
https://www.sports.ru/tennis/1116108163-samsonova-ob-olimpiade-ne-znayu-budu-li-igrat-ochkov-ne-dayut-prizovyx.html
Спасибо.
Что ж, здраво рассуждает.
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