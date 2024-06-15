Надаль о паре с Алькарасом на ОИ: «Если Карлос сможет и я буду в хорошей форме, было бы интересно вместе потренироваться за неделю до Олимпиады»

Рафаэль Надаль рассказал о выступлении в паре с Карлосом Алькарасом на Олимпиаде.

– Как получилось, что вы сыграете пару на Олимпиаде?

– Не знаю, сложно ответить на этот вопрос, потому что мы не знали, сыграю ли я вообще на Олимпиаде и как я туда отберусь. Потом Давид Феррер спросил: «Если ты хорошо себя чувствуешь, Карлос хотел бы сыграть с тобой пару. Ты не против?». Конечно, я был в восторге! Лучшего партнера невозможно представить.

– Вы сможете сыграть пару в Баштаде?

– Карлосу сложнее это сделать, чем мне. Я не буду играть никакие турниры до Баштада, а у него впереди «Большой шлем». Мы на разных этапах карьеры. Я был на его месте и знаю, как мыслит такой игрок, как Карлос. Он должен делать что должен – стараться выиграть как можно больше. И я тоже должен делать свою работу – стараться подготовиться к тому, что меня мотивирует. Прошли те времена, когда я пытался побеждать, побеждать, побеждать каждую неделю. Он на этом этапе. А моя задача – набрать наилучшую форму перед участием в турнире.

– Будете специально готовиться к паре?

– Нет, я тренируюсь, чтобы подготовиться к одиночке. Я хочу сыграть на высоком уровне в одиночке и знаю, что если получится, то получится и в паре. Я всегда так делал: когда я хорошо играл в одиночке, то хорошо играл и в паре.

Я действительно давно не играл пару, и идеальным вариантом было бы провести турнир перед Олимпиадой, но это невозможно. Если Карлос сможет и я буду в хорошей форме, мне кажется, было бы интересно вместе потренироваться за неделю до Олимпиады. Олимпийские игры – это командный турнир. Парный разряд почти так же важен, как одиночный. Это возможность побороться за медаль. А это главная цель.