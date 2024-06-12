Энди Маррей: «Я уже несколько матчей не делал брейк, хотя обычно это была моя сильная сторона»

Теги Энди Маррей ATP Boss Open Маркос Гирон Теннис

Энди Маррей оценил свою игру на старте травяного сезона.

Вчера британец уступил Маркосу Гирону в Штутгарте (3:6, 4:6). Это четвертое поражение Маррея подряд, по итогам недели выпадет из топ-100.

«Мне не удается взять подачу соперников. Я уже несколько матчей не делал брейк, хотя обычно это моя сильная сторона.

На таком быстром покрытии, как трава, сеты очень упорные. Когда появляются шансы, нужно действовать очень четко. У него получилось, а у меня – нет.

Мне нужно прибавлять, в туре высокий уровень тенниса. Я должен играть лучше, если хочу больше побеждать.

У меня было несколько трудных месяцев, но сейчас я в порядке: и голеностоп, и спина. После перехода на траву я почувствовал себя лучше».

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4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
А Маррей все продолжает позориться, мне его жалко, не смог вовремя остановиться и завершить карьеру, придётся завершать карьеру неудачником.
Вам привет от Потаповой из четвёртого круга Ролан Гаррос.
+2
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+1
Ответ Великий Алонсо
А Маррей все продолжает позориться, мне его жалко, не смог вовремя остановиться и завершить карьеру, придётся завершать карьеру неудачником.
Очень странный счёт
Неужели Маррей вообще всё
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