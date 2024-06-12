Энди Маррей: «Я уже несколько матчей не делал брейк, хотя обычно это была моя сильная сторона»
Энди Маррей оценил свою игру на старте травяного сезона.
Вчера британец уступил Маркосу Гирону в Штутгарте (3:6, 4:6). Это четвертое поражение Маррея подряд, по итогам недели выпадет из топ-100.
«Мне не удается взять подачу соперников. Я уже несколько матчей не делал брейк, хотя обычно это моя сильная сторона.
На таком быстром покрытии, как трава, сеты очень упорные. Когда появляются шансы, нужно действовать очень четко. У него получилось, а у меня – нет.
Мне нужно прибавлять, в туре высокий уровень тенниса. Я должен играть лучше, если хочу больше побеждать.
У меня было несколько трудных месяцев, но сейчас я в порядке: и голеностоп, и спина. После перехода на траву я почувствовал себя лучше».
Неужели Маррей вообще всё