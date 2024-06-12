Бьянка Андрееску: «Мне нравится, что на траве, поскольку она намного быстрее грунте, меньше времени на раздумья»

Теги WTA Бьянка Андрееску Теннис

Бьянка Андрееску любит травяные корты больше грунтовых.

В Хертогенбоше она проводит второй турнир в 2024-м. Прошлый сезон она завершила в начале августа и вернулась на «Ролан Гаррос», где дошла до третьего круга.

«Мне нравится, что розыгрыши короткие. На траве, поскольку она намного быстрее, меньше времени на раздумья.

На грунте у меня больше времени, и, возможно, я начинаю мудрить и в итоге делаю неподходящий удар в неподходящее время.

На самом деле я рада, что мой грунтовый сезон продлился не так уж долго. Мне кажется, на харде и траве я прогрессирую больше, чем на грунте. Не знаю почему, ведь раньше грунт был одним из моих любимых покрытий. Когда мне было 17-18 лет, я показывала на нем хорошие результаты. Не знаю, что потом произошло».

Андрееску считает, что сейчас она спокойнее на корте.

«Во время каждого перерыва я развиваю навыки и аспекты, которые помогают мне бороться с определенными проблемами.

Там будет видно, но пока мне кажется, что я очень хорошо справляюсь с эмоциями. Они один из главных факторов, которые могут выбить меня из колеи, но в то же время они могут оказаться суперсилой. Поэтому я стараюсь как можно лучше с ними справляться. Я знаю, что над этим постоянно нужно работать».

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