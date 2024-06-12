Андрееску о матче с Осакой: «Наши карьеры чем-то похожи. Они развиваются не так ровно, как, скажем, у Иги»

Теги WTA Libéma Open Наоми Осака Бьянка Андрееску Ига Швентек Теннис

Бьянка Андрееску поделилась ожиданиями от матча против Наоми Осаки.

Они сыграют в четвертьфинале в Хертогенбоше.

Японка выиграла их единственную встречу в Пекине в 2019-м.

«Наши карьеры чем-то похожи. Они не одинаковы, но мы обе очень рано выиграли [«Большой шлем»], потом у каждой было несколько прорывных турниров. Мне кажется, для тенниса здорово, что мы сыграем друг с другом. И мы можем послужить примером, потому что наши карьеры развиваются не так ровно и последовательно, как, скажем, у Иги [Швентек].

Надеюсь, это мотивирует и вдохновляет других людей. Мы показываем, что счастливы, даже когда не побеждаем, потому что теннис – это только теннис, но есть множество других сторон жизни. Мне кажется, мы обе на этом этапе, и это здорово».

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4 комментария
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Молодец, конечно. Сравнила четырехшлемную Осаку с собой, выскочкой. Деточка, твоё место у Радукану.
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Ответ Безликий товарищ
Молодец, конечно. Сравнила четырехшлемную Осаку с собой, выскочкой. Деточка, твоё место у Радукану.
Не не, Андрееску покруче чем Радукану, один сезон она полноценно была одной из лучших, можно сказать половину сезона доминировала. Радукану же однотурнирная.
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Очень похожи 4 шлема, 1 строчка рейтинга Осаки и 1 шлем и 1 сезон Андрееску, ей себя надо сравнивать с Кенин скорее
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