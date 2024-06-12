Надаль предложил Алькарасу сыграть на парном грунтовом турнире перед Олимпиадой (Хуанма Кастаньо)

Теги Рафаэль Надаль ATP Hamburg European Open Олимпийский теннисный турнир Карлос Алькарас Теннис

Испанский комментатор Хуанма Кастаньо заявил, что Рафаэль Надаль уговаривает Карлоса Алькараса сыграть вместе в паре перед Олимпиадой.

По его словам, Алькарас после победы на «Ролан Гаррос» несколько дней будет отдыхать на Ибице с друзьями, а затем начнет подготовку к травяному сезону.

«[После «Уимблдона»] Рафа хочет убедить Карлоса провести совместный грунтовый турнир. Если не сложится, они поедут прямиком в Париж, где 27 июля стартует олимпийский теннисный турнир».

Вероятно, подготовительным турниром станет «пятисотник» в Гамбурге, который состоится 15-21 июля.

Испания правит на «Ролан Гаррос» – Алькарас уже восьмой чемпион

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