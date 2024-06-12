Надаль предложил Алькарасу сыграть на парном грунтовом турнире перед Олимпиадой (Хуанма Кастаньо)

Испанский комментатор Хуанма Кастаньо заявил, что уговаривает сыграть вместе в паре перед Олимпиадой.

По его словам, Алькарас после победы на «Ролан Гаррос» несколько дней будет отдыхать на Ибице с друзьями, а затем начнет подготовку к травяному сезону.

«[После «Уимблдона»] Рафа хочет убедить Карлоса провести совместный грунтовый турнир. Если не сложится, они поедут прямиком в Париж, где 27 июля стартует олимпийский теннисный турнир».

Вероятно, подготовительным турниром станет «пятисотник» в Гамбурге, который состоится 15-21 июля.

Испания правит на «Ролан Гаррос» – Алькарас уже восьмой чемпион