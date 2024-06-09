Испания правит на «Ролан Гаррос» – Алькарас уже восьмой чемпион

Победив на «Ролан Гаррос» , Карлос Алькарас стал самым молодым чемпионом «Шлемов» на всех покрытиях и трех разных «Шлемов». Но в чем он далеко не первый, так это в череде испанских победителей Открытого чемпионата Франции.

Уроженец Мурсии стал восьмым испанцем, победившим в Париже. Кто был перед ним?

Мануэль Сантана – 1961, 1964

Первый испанский чемпион «Ролан Гаррос» и единственный – до Открытой эры, Сантана начал играть в теннис случайно, когда в детстве принес обед своему брату, работавшему в теннисном клубе. Кроме «Ролан Гаррос», он побеждал на US Open, «Уимблдоне» (в Австралию никогда не ездил), несмотря на то, что это ему приписывается расхожий теннисный панч, что «трава – для коров» .

Андрес Гимено – 1972

Андрес Гимено, в отличие от Сантаны, в Австралию ездил еще в конце 1950-х – но не на Australian Open даже, а к авторитетному тренеру Гарри Хопману. За карьеру на стыке «закрытой» и Открытой эр он выиграл 41 титул, но «Шлем» только один – на «Ролан Гаррос»-1972, где он обыграл трех соперников из топ-10 посева, включая Александра Метревели в полуфинале.

Серхи Бругера – 1993, 1994

Серхи Бругера играл профессионально 14 лет с конца 1980-х до начала 2000-х и был типичным грунтовым специалистом: из 14 его титулов только один был не на грунте, а на траве он за всю карьеру выиграл пять матчей. Все его титулы пришлись на четыре сезона: 1991-94, – и за них он дважды выиграл «Ролан Гаррос» (еще один финал в 1997-м проиграл дебютанту Густаво Куэртену). Он один из семи игроков Открытой эры, защищавших титул в Париже.

Карлос Мойя – 1998

Карлос Мойя – первый игрок из Испании, побывавший первой ракеткой мира. На вершину рейтинга уроженец Мальорки поднялся весной-1999 после того, как за предыдущий год выиграл два первых «Мастерса» (на грунте и харде) и первый «Шлем» на «Ролан Гаррос». В четырех первых кругах он сыграл в тремя квалифаерами и одним обладателем wild card, а в полу- и финале обыграл соотечественников Феликса Мантилью и Алекса Корретху.

Альберт Коста – 2002

Альберт Коста за 13-летнюю карьеру сыграл в трех крупнейших финалах (на «Шлемах» и «Мастерсах») и выиграл два из них: в Гамбурге-1998 и на «Ролан Гаррос»-2002. В Париже по пути к титулу он обыграл чемпиона двух последних лет Густаво Куэртена, а в полу- и финале – соотечественников Корретху и Ферреро. В следующие выходные после победы Косты на «Ролан Гаррос» Корретха был шафером на его свадьбе.

Хуан Карлос Ферреро – 2003

Краш Марии Шараповой Хуан Карлос Ферреро на трех первых «Ролан Гаррос» выиграл 16 матчей – дошел до двух полуфиналов и одного финала. Турнир покорился ему с четвертой попытки – тогда он в полуфинале взял реванш у Альберта Косты, которому годом раньше проиграл титульный матч, а в финале отдал шесть геймов Мартину Веркерку. Два месяца спустя он дошел до финала US Open и стал первой ракеткой мира.

Рафаэль Надаль – 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

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Карлос Алькарас – 2024

Карлоса Алькараса, как только он появился в туре, прочили в чемпионы «Ролан Гаррос». То, что грунтовый «Шлем» стал третьим титулом «Большого шлема» в его резюме, – показатель его уникальности, таланта и профессионализма. Больше невероятных показателей здесь .

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Mike Hewitt /Allsport, Phil Cole; East News /ALAIN JOCARD / AFP, Miguel MEDINA / AFP, JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP