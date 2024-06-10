Рейтинг WTA. Гауфф стала №2, Паолини – №7, Мирра Андреева – №23, Потапова вернулась в топ-40

Теги рейтинги WTA Марта Костюк Коко Гауфф Эмма Наварро Жасмин Паолини Кэти Волынец Мирра Андреева Теннис

По итогам «Ролан Гаррос» Коко Гауфф впервые стала второй ракеткой мира.

Жасмин Паолини стала седьмой, Мирра Андреева – 23-й.

Также в топ-30 личный рекорд обновили Марта Костюк и Эмма Наварро.

Кэти Волынец поднялась на 31 строчку.

PIF WTA Rankings

Положение на 10 июня 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 11695
2 (3) Коко Гауфф (США) 7988
3 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 7788
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5973
5 (5) Джессика Пегула (США) 4625
6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 4503
7 (15) Жасмин Паолини (Италия) 4068
8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4005 
9 (7) Мария Саккари (Греция) 3980
10 (9) Онс Жабер (Тунис) 3748
14 (13) Дарья Касаткина (Россия) 3088
15 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2640
16 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2360
17 (20) Марта Костюк (Украина) 2240 
18 (24) Эмма Наварро (США) 2238
23 (38) Мирра Андреева (Россия) 2017
24 (25) Анна Калинская (Россия) 1986
26 (22) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1756
34 (31) Вероника Кудерметова (Россия) 1623
35 (16) Каролина Мухова (Чехия) 1510
36 (41) Анастасия Потапова (Россия) 1427
45 (56) София Кенин (США) 1222
47 (35) Слоун Стивенс (США) 1217
48 (47) Диана Шнайдер (Россия) 1176
49 (64) Ана Богдан (Румыния) 1149
51 (61) Сиюй Ван (Китай) 1125
55 (43) Сара Соррибес-Тормо (Испания) 1069
59 (35) Леся Цуренко (Украина) 1048
60 (55) Анна Блинкова (Россия) 1036
63 (53) Майар Шериф (Египет) 1034
71 (88) Варвара Грачева (Франция) 970
77 (108) Кэти Волынец (США) 927
78 (70) Элина Аванесян (Россия) 926
80 (54) Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 880
100 (100) Эрика Андреева (Россия) 729
101 (105) Мария Тимофеева (Россия) 722
111 (87) Камилла Рахимова (Россия) 684

 

7 комментариев
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Как Саккари умудряется в топ10 держаться
+5
0
+5
Мирра умничка! Ждём в 20ке вскоре, мама стимул нашла чтоб мотивировать)))
+4
-1
+3
Ответ Глеб Саратов
Как Саккари умудряется в топ10 держаться
А кто ее может оттуда сместить? Хоть какая-то стабильность есть только у топ-4
+2
0
+2
Ответ Лёля Иванова
Мирра умничка! Ждём в 20ке вскоре, мама стимул нашла чтоб мотивировать)))
Сейчас будет сложно - нужно защитить 4 круг Уима
+1
0
+1
Гауфф то 2-ая, сместила таки Арину. Думаю топ-4 так и останется в четвёрке до конца года, а вот с 5-го по 10-ое место будет чехарда. Особенно Водрушовой, который нужно защищать финал Уимблдона, а это 2000 очков, даже не уверен, что она пройдет до 4-ого круга.
0
0
0
Ответ Глеб Саратов
Как Саккари умудряется в топ10 держаться
Шакалит очки на мелких турнирах)
+1
-1
0
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