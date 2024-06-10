Рейтинг WTA. Гауфф стала №2, Паолини – №7, Мирра Андреева – №23, Потапова вернулась в топ-40
По итогам «Ролан Гаррос» Коко Гауфф впервые стала второй ракеткой мира.
Жасмин Паолини стала седьмой, Мирра Андреева – 23-й.
Также в топ-30 личный рекорд обновили Марта Костюк и Эмма Наварро.
Кэти Волынец поднялась на 31 строчку.
Положение на 10 июня 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|11695
|2 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7988
|3 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|7788
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5973
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4625
|6 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|4503
|7 (15)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4068
|8 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4005
|9 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|3980
|10 (9)
|Онс Жабер (Тунис)
|3748
|14 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3088
|15 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2640
|16 (18)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2360
|17 (20)
|Марта Костюк (Украина)
|2240
|18 (24)
|Эмма Наварро (США)
|2238
|23 (38)
|Мирра Андреева (Россия)
|2017
|24 (25)
|Анна Калинская (Россия)
|1986
|26 (22)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1756
|34 (31)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1623
|35 (16)
|Каролина Мухова (Чехия)
|1510
|36 (41)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1427
|45 (56)
|София Кенин (США)
|1222
|47 (35)
|Слоун Стивенс (США)
|1217
|48 (47)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1176
|49 (64)
|Ана Богдан (Румыния)
|1149
|51 (61)
|Сиюй Ван (Китай)
|1125
|55 (43)
|Сара Соррибес-Тормо (Испания)
|1069
|59 (35)
|Леся Цуренко (Украина)
|1048
|60 (55)
|Анна Блинкова (Россия)
|1036
|63 (53)
|Майар Шериф (Египет)
|1034
|71 (88)
|Варвара Грачева (Франция)
|970
|77 (108)
|Кэти Волынец (США)
|927
|78 (70)
|Элина Аванесян (Россия)
|926
|80 (54)
|Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
|880
|100 (100)
|Эрика Андреева (Россия)
|729
|101 (105)
|Мария Тимофеева (Россия)
|722
|111 (87)
|Камилла Рахимова (Россия)
|684