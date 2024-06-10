Рейтинг WTA. Гауфф стала №2, Паолини – №7, Мирра Андреева – №23, Потапова вернулась в топ-40

По итогам «Ролан Гаррос» Коко Гауфф впервые стала второй ракеткой мира.

Жасмин Паолини стала седьмой, Мирра Андреева – 23-й.

Также в топ-30 личный рекорд обновили Марта Костюк и Эмма Наварро.

Кэти Волынец поднялась на 31 строчку.

PIF WTA Rankings

Положение на 10 июня 2024