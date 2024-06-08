Хертогенбош (WTA). Самсонова сыграет с ван Эйтванк, Осака – с Мертенс, Александрова и Блинкова могут встретиться во 2-м круге

Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Хертогенбоше.

(1) проведет первый матч с начала апреля. Она встретится с квалифаером.

(2) сыграет с , (5) – с Чжосюань Бай, – с (6).

(3) поборется с , – с Эминой Бекташ. Победительницы этих двух матчей выйдут друг на друга.

(WC) поборется с (4).

Полностью сетка здесь.