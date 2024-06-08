Хертогенбош (WTA). Самсонова сыграет с ван Эйтванк, Осака – с Мертенс, Александрова и Блинкова могут встретиться во 2-м круге
Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Хертогенбоше.
Джессика Пегула (1) проведет первый матч с начала апреля. Она встретится с квалифаером.
Людмила Самсонова (2) сыграет с Элисон ван Эйтванк, Вероника Кудерметова (5) – с Чжосюань Бай, Диана Шнайдер – с Юэ Юань (6).
Екатерина Александрова (3) поборется с Ариной Родионовой, Анна Блинкова – с Эминой Бекташ. Победительницы этих двух матчей выйдут друг на друга.
Наоми Осака (WC) поборется с Элизой Мертенс (4).
Полностью сетка здесь.