Мирра Андреева заработала за полуфинал «Ролан Гаррос» 650 тысяч евро

38-я ракетка WTA Мирра Андреева проиграла №15 в полуфинале « » – 3:6, 1:6.

За выступление в одиночке Андреева заработает 650 тысяч евро (около 707 тысяч долларов), за четвертьфинал в паре – 40 тысяч евро (около 44 тысяч долларов) .

Теперь ее призовые за сезон составят 1,3 млн долларов, а за карьеру – 2,08 млн долларов.

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