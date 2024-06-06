Мирра Андреева заработала за полуфинал «Ролан Гаррос» 650 тысяч евро

Теги Ролан Гаррос WTA призовые Мирра Андреева Теннис

38-я ракетка WTA Мирра Андреева проиграла №15 Жасмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» – 3:6, 1:6.

За выступление в одиночке Андреева заработает 650 тысяч евро (около 707 тысяч долларов), за четвертьфинал в паре – 40 тысяч евро (около 44 тысяч долларов) .

Теперь ее призовые за сезон составят 1,3 млн долларов, а за карьеру – 2,08 млн долларов.

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13 комментариев
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Вот я вижу, маникюр сделала, у Касаткиной в блоге говорила, нужны деньги на маникюр. :)))
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Ответ SaltyRose
Вот я вижу, маникюр сделала, у Касаткиной в блоге говорила, нужны деньги на маникюр. :)))
И на часы Rolex)
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потапова 240к заработала выйдя против Швентек и взяв за 10 очков за матч, Господи, какое позорище...
+6
-3
+3
Для налогового инспектора эта новость что ли?
+1
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Не верно! Она заработала 730 тысяч евро! Ещё 80 за 1/4 в паре!
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Вот как, как жить на эти копейки на Лазурном берегу. Платьица из ситца вручную шить разве что))
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Хорошая подработка на лето получилась)
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Ответ Лёля Иванова
И на часы Rolex)
Надеюсь Ролекс выберут ее своим лицом. И подарят часики, ну или на крайняк скидочку хорошую оформят)
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Ответ brace
Для налогового инспектора эта новость что ли?
Там налоги автоматически вычитаются с призовых
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Ответ justbored
Вот как, как жить на эти копейки на Лазурном берегу. Платьица из ситца вручную шить разве что))
Ну у неё от рекламы наверняка барыги идут хорошие
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Ответ Великий Алонсо
потапова 240к заработала выйдя против Швентек и взяв за 10 очков за матч, Господи, какое позорище...
К вопросу о стыде, с глаз удалиться. Есть эпические фейлы: Фабиянчук с Крокусом и вы с правой рукой.
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