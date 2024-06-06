Мирра Андреева заработала за полуфинал «Ролан Гаррос» 650 тысяч евро
38-я ракетка WTA Мирра Андреева проиграла №15 Жасмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» – 3:6, 1:6.
За выступление в одиночке Андреева заработает 650 тысяч евро (около 707 тысяч долларов), за четвертьфинал в паре – 40 тысяч евро (около 44 тысяч долларов) .
Теперь ее призовые за сезон составят 1,3 млн долларов, а за карьеру – 2,08 млн долларов.
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