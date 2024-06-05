Циципас об Алькарасе: «Он настоящая неприятность»

Стефанос Циципас рассказал, почему ему трудно играть против Карлоса Алькараса.

Грек уступил ему в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 3:6, 6:7(3), 4:6.

«Я считаю, что качество моих ударов лучшее в туре. Но каждый раз, когда я встречаюсь с Карлосом, то чувствую, что он бьет так, как никто другой.

Это цепляет меня в той же степени, в которой приносит неприятности. У него глубокие удары, сильное вращение, и у меня не получалось ответить чем-то стоящим.

Он в какой-то степени подавляет меня. Но при этом он достаточно терпелив, чтобы делать это очень конструктивно.

Игроков, в матчах с которыми я себя так чувствовал, можно пересчитать по пальцам. Может, один или два человека могут так играть против меня.

Я действительно чувствовал, что мало что могу сделать. Я старался выжать максимум из игры и остаться в ней. Но в матче с ним это будто что-то от меня независящее. Я знал, что даже более сильные удары могут не принести успеха.

Он быстрый. Он часто возвращает мячи, которые не смогли бы отбить другие. Он настоящая неприятность.

Когда играешь против него, то знаешь, что он отобьет на один мяч больше. Я смазал пару ударов сегодня, в которых я вообще нечасто ошибаюсь – такого не было ни разу на этом турнире»