Циципас об Алькарасе: «Он настоящая неприятность»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, почему ему трудно играть против Карлоса Алькараса.

Грек уступил ему в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счетом 3:6, 6:7(3), 4:6.

«Я считаю, что качество моих ударов лучшее в туре. Но каждый раз, когда я встречаюсь с Карлосом, то чувствую, что он бьет так, как никто другой.

Это цепляет меня в той же степени, в которой приносит неприятности. У него глубокие удары, сильное вращение, и у меня не получалось ответить чем-то стоящим.

Он в какой-то степени подавляет меня. Но при этом он достаточно терпелив, чтобы делать это очень конструктивно.

Игроков, в матчах с которыми я себя так чувствовал, можно пересчитать по пальцам. Может, один или два человека могут так играть против меня.

Я действительно чувствовал, что мало что могу сделать. Я старался выжать максимум из игры и остаться в ней. Но в матче с ним это будто что-то от меня независящее. Я знал, что даже более сильные удары могут не принести успеха.

Он быстрый. Он часто возвращает мячи, которые не смогли бы отбить другие. Он настоящая неприятность.

Когда играешь против него, то знаешь, что он отобьет на один мяч больше. Я смазал пару ударов сегодня, в которых я вообще нечасто ошибаюсь – такого не было ни разу на этом турнире»

15 комментариев
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Очень плохой перевод спортс, совсем не то говорил Стефанос. Я аж обалдела прочитав «лучший в туре», а он сказал всего лишь «one of the best”
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Жесть эго конечно, но у красивых оберток у многих такое. И анализ нулевой. Поэтому такие результаты с Алькарасом. Не часто ошибается с ударов, лол. Особенно с бх
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Ответ SaltyRose
Очень плохой перевод спортс, совсем не то говорил Стефанос. Я аж обалдела прочитав «лучший в туре», а он сказал всего лишь «one of the best”
Это тоже слишком громко сказано. Особенно с таким бх в арсенале.
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Ответ Nikolay Stavrogin
Жесть эго конечно, но у красивых оберток у многих такое. И анализ нулевой. Поэтому такие результаты с Алькарасом. Не часто ошибается с ударов, лол. Особенно с бх
В интервью, говоря про "удары где он не часто ошибается", он имел в виду смэш. Там он так и сказал, а тут в переводе, слово "смэш" пропустили.
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Карлос красавчик! 👍

Круто играет!
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6-0 в личке , Степа стал постоянным клиентом
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Про качество ударов это шутка или что?
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Ответ s4mzxd8ykk
Этот парень пока не убавит свое чсв, никогда шлем не возьмет. «Мои удары лучшие в туре» «можно по пальцам пересчитать кто меня переигрывает» 🤡
это некорректный перевод, он сказал "один из лучших"
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Ответ Istianoff
Качество ударов лучшее в туре, я надеюсь это кривой перевод, не может с человек, с таким бэкхендом, так сказать.
Перевод кривой, "одно из лучших", что не особо меняет картину)
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Ответ Stas Salesov
Перевод кривой, "одно из лучших", что не особо меняет картину)
Форхенд у него реально один из лучших, подача на уровне, бэкхенд дно, игра с лета средняя, резанный удар дно, укороченный средний, смэш на уровне.
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Этот парень пока не убавит свое чсв, никогда шлем не возьмет. «Мои удары лучшие в туре» «можно по пальцам пересчитать кто меня переигрывает» 🤡
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Качество ударов лучшее в туре, я надеюсь это кривой перевод, не может с человек, с таким бэкхендом, так сказать.
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Зато честно. Но что-то придется делать с игрой Карлоса, какие-то аргументы надо находить против. Иначе зачем всё это!
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И вот опять)
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Самооценка явно завышена, кто это ему внушает про качество ударов папа, Бадоса или это остаточные явления общения с Муратоглу🤷‍♀️‼️
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