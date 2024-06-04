Циципас пожаловался на стоны Алькараса при счете 1:5 на тай-брейке второго сета

пожаловался на стоны в четвертьфинале « ». Это произошло при счете 1:5 на тай-брейке второго сета. Он сорвал форхенд и обратился к судье на вышке при смене сторон.

«Я пробиваю – и слышу его протяженный стон».

Судья Орели Торт ему ответила, что Алькарас прекращает стонать до того, как Циципас бьет. Грек на это возразил: «Да, но это всего миллисекунда».

Алькарас победил на тай-брейке повел 2:0 по сетам.