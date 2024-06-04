Циципас пожаловался на стоны Алькараса при счете 1:5 на тай-брейке второго сета
Стефанос Циципас пожаловался на стоны Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Это произошло при счете 1:5 на тай-брейке второго сета. Он сорвал форхенд и обратился к судье на вышке при смене сторон.
«Я пробиваю – и слышу его протяженный стон».
Судья Орели Торт ему ответила, что Алькарас прекращает стонать до того, как Циципас бьет. Грек на это возразил: «Да, но это всего миллисекунда».
Алькарас победил на тай-брейке повел 2:0 по сетам.
все эти сабаленки-алькарасы просто мороны..