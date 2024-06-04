Циципас пожаловался на стоны Алькараса при счете 1:5 на тай-брейке второго сета

Теги Ролан Гаррос происшествия ATP судьи Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас пожаловался на стоны Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Это произошло при счете 1:5 на тай-брейке второго сета. Он сорвал форхенд и обратился к судье на вышке при смене сторон.

«Я пробиваю – и слышу его протяженный стон».

Судья Орели Торт ему ответила, что Алькарас прекращает стонать до того, как Циципас бьет. Грек на это возразил: «Да, но это всего миллисекунда».

Алькарас победил на тай-брейке повел 2:0 по сетам.

17 комментариев
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"И в чем он неправ". Неприятно и мешает
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+12
Он ещё не слышал стонов Шараповой.
+13
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+11
Ответ Jefri AG
Нытик. Скольким теннисисткам приходится играть с Соболенко, все как-то терпят и не жалуются.
а нахрен терпеть, если есть откровенное нарушение правил?
+11
0
+11
ну наконец-то кто-то сказал о.. меня самого за...ли эти крики до момента когда мяч уже на ракетке соперника.. главное, есть же правило hindrance, которое четко говорит, что крик должен заканчиваться как только мяч пересек линию сетки.. на моей памяти даже Новака наказывали..
все эти сабаленки-алькарасы просто мороны..
+9
-3
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Он ещё не слышал стонов Шараповой.
Шарапова стонала-кричала-влптла во время СВОИХ ударов
+8
-2
+6
Карлитос посмеялся над этим))
+8
-3
+5
Интересно, а кому он жалуется на Бадосу?....или она не стонет?
+5
-3
+2
Ответ checker
а нахрен терпеть, если есть откровенное нарушение правил?
К таким крикам, даже чуть подзатянутым, относятся терпимо и за нарушение не считают, ничего тут не поделаешь. Если бы прям во время удара соперника звучало, то другое дело.
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Ответ добрый грек
Интересно, а кому он жалуется на Бадосу?....или она не стонет?
Она прекращает стонать до того как он … пробьет )
+2
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альпёсраз ужасен
+2
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глорихантеры расчехлились.. в полуфинале карасю набьют морду.. Стеф просто слишком интеленентен..
+3
-2
+1
Алькарас пожаловался, что слышит смыв унитаза при туалетном перерыве Циципаса
+3
-2
+1
побочка испанского кеналога
+3
-2
+1
Нытик. Скольким теннисисткам приходится играть с Соболенко, все как-то терпят и не жалуются.
+7
-6
+1
Плохому теннисисту стоны мешают? Хотя нет, Стёпа в принципе очень хорош
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Он ещё не слышал стонов Шараповой.
Зато точно слышал стоны Бадосы )
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Ответ добрый грек
Интересно, а кому он жалуется на Бадосу?....или она не стонет?
С Батей перестукивается через стенку по азбуке Морзе
+1
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