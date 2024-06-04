Суд заслушает показания бывшей девушки Зверева в закрытом режиме. Она обвиняет его в домашнем насилии

В Германии продолжается суд по обвинению Александра Зверева в домашнем насилии.

Напомним, иск подала бывшая девушка Зверева Бренда Патеа, с которой у него общая дочь. Немец обвиняется в «физическом насилии над женщиной и нанесении ущерба ее здоровью во время ссоры», которая произошла в 2020-м.

Ранее сторона защиты настаивала на том, чтобы рассмотрение дела проходило в закрытом режиме для защиты частной жизни Зверева и его дочери. Судья Барбара Люденс удовлетворила запрос.