Димитров о том, что Хуркач предложил поменять судью: «В запале мы все можем сказать что-то резкое. Уверен, он не хотел никого обидеть»

Григор Димитров отреагировал на то, что Хуберт Хуркач предложил поменять судью.

Это произошло в четвертом круге «Ролан Гаррос» против Григора Димитрова.

В третьем сете Хуркач долго спорил с Элисон Хьюз из-за удара, который попал в аут. После этого поляк спросил Димитрова, не хочет ли он поменять судью на вышке.

«В запале мы все можем сказать что-то резкое. Я уверен, что бы он ни сказал, он не имел в виду ничего плохого. Он один из самых приветливых парней в туре.

И судьи прилагают все усилия. Трудно принять решение, когда мяч приземляется настолько близко к линии. Так что они делают все, что в их силах.

Что касается Хуби, в запале мы все можем сказать что-то резкое, поэтому, мне кажется, он не имел в виду ничего плохого. Как я уже сказал, все стараются делать все возможное. Когда играешь матч такого уровня, когда наблюдаешь со стороны, конечно, всем тяжело.

Как я уже сказал, он не хотел никого обидеть».

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