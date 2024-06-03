Димитров о том, что Хуркач предложил поменять судью: «В запале мы все можем сказать что-то резкое. Уверен, он не хотел никого обидеть»
Григор Димитров отреагировал на то, что Хуберт Хуркач предложил поменять судью.
Это произошло в четвертом круге «Ролан Гаррос» против Григора Димитрова.
В третьем сете Хуркач долго спорил с Элисон Хьюз из-за удара, который попал в аут. После этого поляк спросил Димитрова, не хочет ли он поменять судью на вышке.
«В запале мы все можем сказать что-то резкое. Я уверен, что бы он ни сказал, он не имел в виду ничего плохого. Он один из самых приветливых парней в туре.
И судьи прилагают все усилия. Трудно принять решение, когда мяч приземляется настолько близко к линии. Так что они делают все, что в их силах.
Что касается Хуби, в запале мы все можем сказать что-то резкое, поэтому, мне кажется, он не имел в виду ничего плохого. Как я уже сказал, все стараются делать все возможное. Когда играешь матч такого уровня, когда наблюдаешь со стороны, конечно, всем тяжело.
Как я уже сказал, он не хотел никого обидеть».
Проблемы Синнера, урок Рублеву от Циципаса, нытье Хуркача. Главное за день на «Ролан Гаррос»
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевёл,
Что мне за землян стало стыдно."