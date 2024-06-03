Хуркач, предложивший поменять судью после спора из-за отметки: «Конечно, тебе хочется, чтобы насчет некоторых мячей принимали другие решения, но нужно смириться»

Теги Ролан Гаррос ATP Григор Димитров судьи Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач прокомментировал эпизод, в котором предложил поменять судью.

Это произошло в четвертом круге «Ролан Гаррос» против Григора Димитрова.

В третьем сете Хуркач долго спорил с Элисон Хьюз из-за удара, который попал в аут. После этого поляк спросил Димитрова, не хочет ли он поменять судью на вышке.

– О чем вы думали в тот момент? Вы уже когда-нибудь просили о таком и меняли ли в итоге судью?

– Мне кажется, мог просить и раньше. Я просто спросил Григора, не хочет ли он поменять судью. Если нет, то полный порядок.

– Что думаете о судье в целом?

– Нет, все хорошо. Это грунт, поэтому бывает непросто, когда отметки очень близко. Конечно, тебе хочется, чтобы насчет некоторых мячей принимали другие решения, но все так, как есть, и нужно смириться.

Мы, игроки, просто соревнуемся и стараемся сделать все, что в наших силах.

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6 комментариев
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Не плохо было бы извиниться перед судьёй за напрасный наезд.
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Ответ Tomtit
Не плохо было бы извиниться перед судьёй за напрасный наезд.
разве он наезжал на нее?
он в более чем корректной форме предложил Грише ее заменить

даже в судопроизводстве возможен отвод судьи
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поясните, кто знает, могут ли - по правилам - игроки по взаимной договоренности попросить заменить судью?
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Кринжанул конкретно, но сделал вид, что это в порядке вещей)
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Ответ Stas Salesov
Настолько корректно, что аж Гриша растерялся. Хьюз сидела и всё это слушала
поэтому я и спрашиваю ж, как этот момент в правилах урегулирован
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