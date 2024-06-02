Хуркач – Димитрову: «Джи, не хочешь поменять судью на вышке? Или хочешь продолжить с этой дамой?»

Хуберт Хуркач спрашивал Григора Димитрова, не хочет ли он поменять судью на вышке по ходу матча четвертого круга «Ролан Гаррос». Поляк уступил 6:7(5), 4:6, 6:7(3).

При счете 5:4, 40:30 Хуркач пробил в аут. Но был уверен, что попал, и требовал позвать супервайзера.

А при счете 6:5 обратился к Димитрову.

– Джи, не хочешь поменять? Или хочешь продолжить с этой дамой?

– Что? Я не понимаю.

– Ты не хочешь поменять судью на вышке?

– Если честно, мне все равно.