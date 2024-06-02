Хуркач – Димитрову: «Джи, не хочешь поменять судью на вышке? Или хочешь продолжить с этой дамой?»

Теги Ролан Гаррос ATP Григор Димитров Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач спрашивал Григора Димитрова, не хочет ли он поменять судью на вышке по ходу матча четвертого круга «Ролан Гаррос». Поляк уступил 6:7(5), 4:6, 6:7(3).

При счете 5:4, 40:30 Хуркач пробил в аут. Но был уверен, что попал, и требовал позвать супервайзера.

А при счете 6:5 обратился к Димитрову.

– Джи, не хочешь поменять? Или хочешь продолжить с этой дамой?

– Что? Я не понимаю.

– Ты не хочешь поменять судью на вышке?

– Если честно, мне все равно.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кринж
+9
0
+9
Хуберт хороший игрок, прогрессирует даже на грунте, но он клиент Димитрова как сам Димитров клиент Циципаса, а том в свою очередь клиент Алькараса.

p.s. Отчаянно болею за Григора, надеюсь увидеть его в финале, уверен что он может пройти связку Синнер - Алькарас. А там чем чёрт не шутит
+7
-1
+6
хуркача отменят, там же была бодипозитивная судья плюс сайз
+5
-1
+4
стал невероятно часто бомбить хуркач в последнее время. не получит больше премию честного игрока. Видимо амбиции заиграли и что 3 года не отбирался на итоговый,хотя был так близок,и сейчас та же картина произойти может
+3
0
+3
Ответ Боримир
Хуберт хороший игрок, прогрессирует даже на грунте, но он клиент Димитрова как сам Димитров клиент Циципаса, а том в свою очередь клиент Алькараса. p.s. Отчаянно болею за Григора, надеюсь увидеть его в финале, уверен что он может пройти связку Синнер - Алькарас. А там чем чёрт не шутит
"уверен что он может пройти связку Синнер - Алькарас"

Забористая у вас трава 😁
+1
0
+1
отвод судье!
0
0
0
Ответ Боримир
Хуберт хороший игрок, прогрессирует даже на грунте, но он клиент Димитрова как сам Димитров клиент Циципаса, а том в свою очередь клиент Алькараса. p.s. Отчаянно болею за Григора, надеюсь увидеть его в финале, уверен что он может пройти связку Синнер - Алькарас. А там чем чёрт не шутит
Норм цепочка) А Алькарас чей клиент?
0
0
0
Ответ Дмитрий Итешин
Норм цепочка) А Алькарас чей клиент?
Томми Пола
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий