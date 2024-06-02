Роман Сафиуллин: «Если возможность дадут, я с удовольствием сыграю на Олимпиаде»

Теги Ролан Гаррос ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Роман Сафиуллин Теннис

Роман Сафиуллин хочет выступить на Олимпиаде в Париже.

– По поводу Олимпиады у меня пока мало информации. Последнее, что слышал, точнее в новостях читал – что мы играть можем. Если возможность дадут, я с удовольствием.

– Для этого важен рейтинг, быть в топ-4 от страны, а на «Ролан Гаррос» вы проиграли первый круг, Павел Котов шел по сетке и теоретически мог вас обойти. Следили за этим?

– Попасть, конечно, хотелось, но я проиграл, Котов поднимался, он на протяжении этого сезона играет лучше меня, так что я мог бы винить только себя, если бы прошел он (в живом рейтинге Сафиуллин – №43, а Котов, проигравший в третьем круге, №51 – Sports).

– Олимпиада здесь же, корты и покрытие те же. Поможет?

– Разница будет в условиях, потому что я тут одиночный матч первого круга играл ночью, при 10-12 градусах – это одно, а если днем при 20-25 – совсем другое, по моим ощущениям. Возможно, к концу «Ролан Гаррос» погода наладится, но сыграют в таких условиях, похоже, только полуфиналисты, финалисты, – приводит слова Сафиуллина корреспондент Sports Андрей Васильев.

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