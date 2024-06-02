Феликс Оже-Альяссим: «У меня есть все основания считать, что я могу победить Алькараса»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Феликс Оже-Альяссим Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча против Карлоса Алькараса.

Они сыграют сегодня в четвертом круге «Ролан Гаррос». Канадец ведет в личных встречах 3:2, но два последних матча выиграл Алькарас.

«Мы впервые сыграем на грунте, и это, конечно, меняет дело. Я обыграл его в зале. Он дважды обыграл меня в Индиан-Уэллс. Поэтому сейчас условия совсем другие. На «Большом шлеме» мы сыграем впервые с US Open, когда ему было всего 18 лет.

За счет всех этих факторов матч будет сильно отличаться от предыдущих, но, конечно, это серьезное испытание. Ты играешь с одним из лучших теннисистов мира. Матчи против него, Новака или Янника всегда особенные. Мы давно не играли, но матчи с ними всегда серьезное испытание. Но мне кажется, я играю все лучше, все больше верю в свою игру и в то, что делаю. Поэтому у меня есть все основания считать, что я могу победить, но, конечно, мы все понимаем, насколько это сложное испытание».

5 комментариев
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Много говорит перед матчем...
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Нормально из контекста вырвали
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Поедит домой в 3 сетах
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Кстати, если серьезно, я думаю карлос проиграет сегодня
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Блин, лучше бы молчал. Теперь точно отхватит
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