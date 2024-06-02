Ролан Гаррос. Расписание 2 июня. Потапова и Швентек сыграют первым запуском, Синнер – последним
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание восьмого игрового дня, 2 июня.
На всех кортах матчи начнутся в 12:00 по Москве.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Ига Швентек (1) – Анастасия Потапова;
- Коко Гауфф (3) – Элизабетта Коччаретто;
- (не раньше 15:00) Феликс Оже-Альяссим (21) – Карлос Алькарас (3);
- (не раньше 21:15) Корентен Муте – Янник Синнер (2).
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
- Ольга Данилович – Маркета Вондроушова (5);
- Маттео Арнальди – Стефанос Циципас (9);
- Клара Таусон – Онс Жабер (8);
- (не раньше 19:00) Хуберт Хуркач (8) – Григор Димитров (10).
Полностью расписание здесь.