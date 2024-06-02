Ролан Гаррос. Расписание 2 июня. Потапова и Швентек сыграют первым запуском, Синнер – последним

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Янник Синнер Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание восьмого игрового дня, 2 июня.

На всех кортах матчи начнутся в 12:00 по Москве.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

  • Ига Швентек (1) – Анастасия Потапова;
  • Коко Гауфф (3) – Элизабетта Коччаретто;
  • (не раньше 15:00) Феликс Оже-Альяссим (21) – Карлос Алькарас (3);
  • (не раньше 21:15) Корентен Муте – Янник Синнер (2).

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

  • Ольга Данилович – Маркета Вондроушова (5);
  • Маттео Арнальди – Стефанос Циципас (9);
  • Клара Таусон – Онс Жабер (8);
  • (не раньше 19:00) Хуберт Хуркач (8) – Григор Димитров (10).

Полностью расписание здесь.

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