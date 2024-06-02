Ролан Гаррос. Расписание 2 июня. Потапова и Швентек сыграют первым запуском, Синнер – последним

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание восьмого игрового дня, 2 июня.

На всех кортах матчи начнутся в 12:00 по Москве.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

Ига Швентек (1) – Анастасия Потапова;

Коко Гауфф (3) – Элизабетта Коччаретто;

(не раньше 15:00) Феликс Оже-Альяссим (21) – Карлос Алькарас (3);

(не раньше 21:15) Корентен Муте – Янник Синнер (2).

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Ольга Данилович – Маркета Вондроушова (5);

Маттео Арнальди – Стефанос Циципас (9);

Клара Таусон – Онс Жабер (8);

(не раньше 19:00) Хуберт Хуркач (8) – Григор Димитров (10).

Полностью расписание здесь.