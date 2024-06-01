Муратоглу о жалобах игроков на зрителей: «Это жизнь профессионального теннисиста – справляться с вещами, которые не можешь проконтролировать»

Патрик Муратоглу высказался о жалобах игроков на болельщиков на «Ролан Гаррос».

«Несколько игроков жаловались на то, что теннисные матчи [из-за болельщиков] стали похожи на футбольные. Но это же и делает футбол таким классным, нет?

Ига сказала, что ей не понравилось, что некоторые болельщики слишком шумели во время розыгрышей. Конечно, мы просим людей так не делать, но не все знакомы с теннисом, не все понимают, что это может отвлекать. Не все могут себя контролировать по ходу розыгрышей, потому что они взволнованы и это здорово. Сумасшедшая толпа как на Кубке Дэвиса создает великолепную атмосферу, кому это не нравится? Мы все это любим. Очень сильные эмоции – причина, по которой люди смотрят спорт. Они хотят их чувствовать.

Во время матча Стэна Вавринки и [Павла] Котова болельщики очень много раз кричали во время розыгрышей. И никто не жаловался. Это жизнь профессионального теннисиста. Приходится справляться с вещами, которые не можешь проконтролировать.

Но я согласен со словами Давида Гоффена, что должны быть границы. Болельщикам нельзя плеваться в игроков или кидаться жвачкой. Это за гранью. Поэтому на кортах должны быть люди, которые бы смотрели за этим и выдавали предупреждения, и в случае повторения их бы удаляли.

Возможно, болельщики просто все больше и больше вовлекаются [в спорт], и я считаю, что это потрясающе. Надеюсь, эта тенденция сохранится. Но крики и запредельно сильная поддержка любимых игроков не должны считаться проблемой».

«Скоро на трибунах будут дымовухи, хулиганы, драки». На «Ролан Гаррос» в игрока плюнули жвачкой