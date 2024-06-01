Алькарас о восстановлении после травмы: «В какой-то момент я забыл обо всем и начал бить справа как обычно. Мне этого не хватало»

Карлос Алькарас рассказал о восстановлении форхенда после травмы предплечья.

Испанец в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Себастьяна Корду – 6:4, 7:6(5), 6:3.

«Сегодня был более сложный матч для меня. И в какой-то момент я забыл обо всем и начал бить справа как обычно.

Думаю, на протяжении всего матча я бил с форхенда очень хорошо, с большей силой. На тай-брейке второго сета я ударил и понял, что мне этого не хватало. Мне не хватает таких ударов, таких моментов. После этого я почувствовал себя очень хорошо».