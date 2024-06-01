Алькарас о восстановлении после травмы: «В какой-то момент я забыл обо всем и начал бить справа как обычно. Мне этого не хватало»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал о восстановлении форхенда после травмы предплечья.

Испанец в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Себастьяна Корду – 6:4, 7:6(5), 6:3.

«Сегодня был более сложный матч для меня. И в какой-то момент я забыл обо всем и начал бить справа как обычно.

Думаю, на протяжении всего матча я бил с форхенда очень хорошо, с большей силой. На тай-брейке второго сета я ударил и понял, что мне этого не хватало. Мне не хватает таких ударов, таких моментов. После этого я почувствовал себя очень хорошо».

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3 комментария
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Ответ Иван Дичковский
Карлос лучший. Он спасает теннис от серой обыденности. Он самый улыбчивый теннисист, самый добрый, максимально уважителен ко всем. И лично моё мнение - самый красиво играющий теннисист в истории, никто не сможет меня переубедить. Проигрыш Рафы для меня был грустным моментом - уходит эпоха, в жизни многое может меняться не в лучшую сторону. Я не поклонник Надаля, но как же тяжело было тогда.
А в чём красота? Мощь есть, спору нет
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