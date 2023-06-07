Гауфф о 7-м поражении от Швентек: «Я пыталась изменить игру. Конечно, не выиграла, так что не сработало»

Коко Гауфф прокомментировала то, что седьмой раз проиграла Иге Швентек.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» она уступила 4:6, 2:6.

– Сегодня я пыталась изменить игру. Конечно, не выиграла, так что не сработало. Но в некоторые моменты работало.

Да, нужно что-то придумывать.

– По-моему, вы были максимально близки к тому, чтобы создать Иге проблемы. Вы согласны? Чувствуете, что добились прогресса, хотя по счету так и не кажется?

– Да, конечно. У меня были шансы повести. Такие моменты всегда могут изменить ход матча, а она хорошо работает с деталями. Я обычно тоже, но против нее нужно еще лучше.

– Очевидно, что справа вы били более высокими мячами и старались так держать ее в глубине корте. Насколько трудно менять отдельные стороны игры?

– У меня с этим были проблемы. Конечно, мы придумали план. И я пыталась найти баланс между тем, что мне обычно нравится делать, и тем ставило бы ее в позиции, которые ей не нравятся.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе