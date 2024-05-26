Навратилова о фаворите «Ролан Гаррос»: «Ставлю на Синнера, если он здоров»

Мартина Навратилова рассказала, кого считает фаворитом «Ролан Гаррос».

«Ставлю на Синнера, если он здоров. Да, он должен [выиграть]. Он очень прибавил, хорошо скользит.

Если тело выдержит нагрузки, уверенности ему не занимать. Также я думаю, что Зверев будет в финале, если пройдет Надаля и не проиграет слишком рано».

Это будет самый непредсказуемый «Ролан Гаррос». Рассуждает Евгений Кафельников