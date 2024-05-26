Навратилова о фаворите «Ролан Гаррос»: «Ставлю на Синнера, если он здоров»

Теги Ролан Гаррос Мартина Навратилова ATP Янник Синнер Теннис

Мартина Навратилова рассказала, кого считает фаворитом «Ролан Гаррос».

«Ставлю на Синнера, если он здоров. Да, он должен [выиграть]. Он очень прибавил, хорошо скользит.

Если тело выдержит нагрузки, уверенности ему не занимать. Также я думаю, что Зверев будет в финале, если пройдет Надаля и не проиграет слишком рано».

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3 комментария
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Вчера ещё считала фаворитом Новака🤷‍♀️‼️
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Ответ dedpihto59
Вчера ещё считала фаворитом Новака🤷‍♀️‼️
Ну, подзабыла уже бабулька. Возраст, склероз ....
Завтра Тима назовёт фаворитом, делов-то))))
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А как же Корда? :)
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