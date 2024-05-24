Медведев об Олимпиаде: «Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. 95%, что я буду играть»

Теги Ролан Гаррос ATP Олимпийский теннисный турнир Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил на вопрос об участии в Олимпиаде.

В 2024-м олимпийский теннисный турнир пройдет на кортах «Ролан Гаррос».

– Я пока не знаю, какие на Олимпиаде будут мячи. Те, что сейчас на «Ролан Гаррос», мне категорически не нравятся. Если будут другие, это все меняет.

Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. 95%, что я буду играть на Олимпиаде: хочу и все такое. Но если вдруг я тут ужасно сыграю, и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Не особо хочется. С другой стороны, там есть и микст, и пара.

Но вообще главные мысли сейчас – про «Ролан Гаррос», а потом уже будем сопоставлять остальное, – передает слова Медведева корреспондент Sports Андрей Васильев.

Надаль против Зверева уже в первом круге! А что еще интересного в сетке «Ролан Гаррос»?

2 комментария
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