Стернс в Рабате отыгралась со счета 30:40, 0:5 в решающем сете

Пейтон Стернс обыграла прошлогоднюю чемпионку Лючию Бронцетти в четвертьфинале в Рабате – 6:4, 4:6, 7:5.

В решающем сете Стернс уступала 30:40, 0:5. При счете 4:5 американка ушла со второго матчбола. При счете 5:5 она отыграла четыре брейк-пойнта, в том числе ушла со счета 0:40.

Ведя 6:5, она закончила матч с третьего матчбола.

Стернс вышла во второй полуфинал на уровне в карьере. В 2023-м в Боготе она добралась до финала, но уступила Татьяне Марии.

Теперь она поборется с Викторией Томовой.