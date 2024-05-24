Стернс в Рабате отыгралась со счета 30:40, 0:5 в решающем сете
Пейтон Стернс обыграла прошлогоднюю чемпионку Лючию Бронцетти в четвертьфинале в Рабате – 6:4, 4:6, 7:5.
В решающем сете Стернс уступала 30:40, 0:5. При счете 4:5 американка ушла со второго матчбола. При счете 5:5 она отыграла четыре брейк-пойнта, в том числе ушла со счета 0:40.
Ведя 6:5, она закончила матч с третьего матчбола.
Стернс вышла во второй полуфинал на уровне WTA в карьере. В 2023-м в Боготе она добралась до финала, но уступила Татьяне Марии.
Теперь она поборется с Викторией Томовой.
27 мая уже наступило, вот чудеса.