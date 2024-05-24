Стернс в Рабате отыгралась со счета 30:40, 0:5 в решающем сете

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Лючия Бронцетти Пейтон Стернс Теннис

Пейтон Стернс обыграла прошлогоднюю чемпионку Лючию Бронцетти в четвертьфинале в Рабате – 6:4, 4:6, 7:5.

В решающем сете Стернс уступала 30:40, 0:5. При счете 4:5 американка ушла со второго матчбола. При счете 5:5 она отыграла четыре брейк-пойнта, в том числе ушла со счета 0:40.

Ведя 6:5, она закончила матч с третьего матчбола.

Стернс вышла во второй полуфинал на уровне WTA в карьере. В 2023-м в Боготе она добралась до финала, но уступила Татьяне Марии.

Теперь она поборется с Викторией Томовой.

11 комментариев
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Чего удивительного? Всем известно, что 0:5 самый скользкий счёт в женском теннисе.)
+16
-1
+15
Женский теннис во всей красе)
+4
0
+4
Расследование будет?)
+3
-1
+2
Цирк или спектакль?
27 мая уже наступило, вот чудеса.
+2
-1
+1
Бронцетти не повесилась??
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Странно - Брондзетти вроде бы упорная теннисистка, которая борется до последнего...
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WTA MOMENT!
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Типичный женский матч, хотя и не скажешь что спецом, просто так получилось. 5-0 в WTA нужно играть до победного очка иначе как говорила Остапенко "игра заканчивается только тогда, когда будут рукопожатие у сетки".
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Ответ Bergkamp007
Расследование будет?)
Расследование будет за счёт числа 🫤🫤🫤
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