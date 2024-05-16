Он играл US Open с похмелья, а теперь – в полуфинале в Риме. История Томми Пола

Последние два года Томми Пол живет лучшую жизнь. Он вышел в полуфинал «Большого шлема» (Australian Open-2023) и «Мастерсов», дважды обыграл Карлоса Алькараса, вышел в четыре финала, выиграл один титул и приблизился к топ-10. Еще он снялся для Vogue и подумывает о покупке яхты.

На «Мастерсе» в Риме 26-летний американец снова в полуфинале – после побед над игроками топ-10: Даниилом Медведевым и Хубертом Хуркачем.

Что еще нужно о нем знать?

Играл на US Open с похмелья и потерял финансирование

Пол начал играть в пять лет, когда знакомая семьи подарила ему ракетку – правда, сначала он не стучал по мячу, а долбил ей по дереву. Пришлось объяснять, что в теннис играют немного иначе.

Первое время он не разбирался, как работает счет, но ему просто нравилось бить по мячу. И какое-то время он совмещал теннис с бейсболом и баскетболом.

В 13 лет он сосредоточился на теннисе и стал очень успешным юниором: был №3 в мире, выиграл «Ролан Гаррос»-2015 и в том же году проиграл в финале US Open. Но переход в профессиональный тур был очень сложным.

Еще в юниорские времена Пол славился не самым серьезным отношением к делу. Тренерская команда у него была из Ассоциации тенниса США (USTA), она же спонсировала его карьеру. Но Пол не воспринимал все это слишком серьезно.

В этом году он сам вспоминал: «Когда я стал профессионалом, у меня был период тусовок. У меня появились деньги, и я подумал: «Пора повеселиться». И слишком увлекся».

Увлечение привело к тому, что на US Open-2017 он проиграл в первом круге одиночного турнира – и после этого всю ночь пил. А потом вышел играть пару – и влетел 0:6, 0:6. Потому что иногда просто не попадал по мячу.

«Ночью я пил, а на следующий день должен был играть пару. Я был не в форме, если вы понимаете, о чем я. Я вообще ничего не видел. На протяжении полугода я сдавал анализы на алкоголь. Тогда я подумал: «Наверное, хуже уже некуда». Я понял, что нужно что-то менять. Именно тогда я начал относиться ко всему более серьезно», – рассказывал американец.

Из-за этого инцидента он потерял финансирование от USTA и остался сам по себе.

Построил карьеру на свои деньги и расцвел с бывшим тренером №1

После разрыва с USTA Пол решил, что в карьеру нужно инвестировать самому – он самостоятельно нанял тренеров по теннису и физподготовке. А поскольку он тратил свои деньги, то и выкладываться он решил на максимум.

«Я не собирался впустую потратить свои инвестиции», – рассказывал он в прошлом году.

В 2019-м Пол проиграл в квалификации US Open и обратился к тренеру Бреду Стайну – который до этого тренировал Джима Курье, четырехкратного чемпиона «Больших шлемов» и экс-первую ракетку мира.

Стайн удивлялся, что такой физически одаренный теннисист (есть история, что когда USTA тестировала физику игроков, Пол во всех тестах был лучшим) часто терял позицию на корте и составил для Пола список из 11 вещей, в которых тот должен прибавить. А еще поделился своей теорией, что ход любого гейма при любом счете можно изменить, если выиграть три очка подряд.

В итоге Стайн стал основным тренером Пола и теперь ездит с ним на все турниры. И в 2020-м он сыграл очень важную роль в психологической эволюции американца.

Тренер долго наблюдал, как Пол, по его оценкам, ведет себя как ребенок. В мае на турнире в Женеве он высмеивал человека в ложе соперника за то, что якобы слишком громко болел. Через несколько недель в Хертогенбоше он громко жаловался, что не может проигрывать Брэндону Накашиме – потому что тот якобы намного слабее.

После этого Стайн отвел Пола в сторонку и сказал, что он его позорит. А потом раскритиковал его характер и настрой на предыдущих турнирах. Пол послушал – и согласился. После этого он стал новым человеком. И вскоре стал добиваться больших успехов.

Играет в стиле старой школы

Карлос Алькарас, которого Пол обыгрывал дважды, рассказывал: «Мне нравится за ним наблюдать. Он очень талантливый игрок. У него все получается легко. И да, мне нравится наблюдать за такими игроками.

Ему все отлично удается. Он здорово двигается. Он быстрый. У него отличные удары: мощный форхенд, мощный бэкхенд. С ним будет очень, очень тяжело».

Об этом же говорил и Даниил Медведев после трехсетовой победы над Полом в Индиан-Уэллс: «Он играл в стиле старой школы – ходил к сетке с подачи, приема и иногда даже после не самых лучших ударов. Может, ему это помогает. Кто знает, может, мне тоже стоит так делать. В стиле Стефана Эдберга».

А поскольку Пол вырос на зеленом грунте, он отлично адаптирован к разным покрытиям – что и показывает в Риме.

Любит мате, Марадонну, рыбалку и работает на ферме

Основной тренер Пола – американец, но вся остальная команда – аргентинцы или выходцы из Аргентины. Поэтому Пол проникся аргентинской культурой. Он любит мате – и у него даже есть именной калебас. Тимбилдинг его команда проводит за асадо – аргентинским барбекю.

А еще однажды он увидел, как Диего Марадона разминался перед матчем с «Баварией» в 1989-м – танцевал и набивал мяч, – и теперь разработал собственную версию подобной разминки для теннисных тренировок.

Есть у него и другие увлечения – например, рыбалка, серфинг, гольф и гонки на кросс-мотоциклах. Кроме того, в свободное время он помогает матери, которая держит ферму. В январе Пол рассказывал:

«Я делаю все. У нее там куча животных. Недавно она завела лошадь и скоро заведет вторую. Я перетаскиваю тюки сена или что там еще есть. Иногда мы чистим тропинки в лесу, потому что отчим обожает охоту. Мы делаем это, чтобы он мог туда пробраться и поставить охотничьи вышки, все такое».

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В полуфинале в Риме Пол сыграет со Стефаносом Циципасом или Николасом Харри.

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Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Mike Hewitt, Dan Istitene; East News /AP Photo/Andrew Medichini