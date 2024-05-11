Кецманович о проблемах со спиной в матче с Руудом: «Чтобы заглушить боль, попросил у врача столько таблеток, сколько он сможет мне дать»

Миомир Кецманович прокомментировал камбэк в матче с Каспером Руудом.

Серб победил 0:6, 6:4, 6:4.

В первом сете у Кецмановича были физические проблемы, и при счете 0:5 он взял медицинский перерыв, который прошел за пределами корта.

«Эта победа много для меня значит, особенно на грунте, где он сейчас один из лучших. Я рад, что смог отыграться и победить.

[Не так давно] у меня начались проблемы со спиной. Чтобы заглушить боль, я попросил у врача столько таблеток, сколько он сможет мне дать. Когда они подействовали, я стал намного лучше чувствовать себя и двигаться. Наверное, старался забыть о счете и просто играть, бить по мячу и смотреть, что получится. К счастью, в этот раз все сложилось в мою пользу».