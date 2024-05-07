Викмайер снялась с «Ролан Гаррос», Эрика Андреева попала в основу

91-я ракетка мира пропустит « » из-за проблем со спиной.

Ее место в основной сетке займет №100 .

Викмайер объяснила, почему решила сделать перерыв в выступлениях.

«Как вы все знаете, у меня были проблемы со здоровьем с начала 2024-го. Я делала абсолютно все, что в моих силах, чтобы справиться с болью в спине, но мое тело сопротивляется мне каждый день.

Для меня стало настоящим ударом, что я не могу быть на корте, упорно тренироваться и сражаться в матчах, потому что это у меня в крови. Вызовы, борьба и упорная работа – вот что меня мотивирует и вот за что я так люблю этот спорт. Поскольку сейчас все это невозможно, я решила взять перерыв и не выступать достаточно долго, чтобы поправиться и снова окрепнуть.

Мои врачи всегда помогали мне справиться с межпозвоночной грыжей, которую обнаружили у меня в 2011-м, и поэтому я безоговорочно верю им, что вместе мы преодолеем эту ситуацию и станем только сильнее.

Я снова начала играть после того, как стала мамой, потому, что я хотела закончить эту теннисную главу на своих условиях. Можете не сомневаться, что я буду пахать, чтобы вернуться и написать прекрасную последнюю главу».