Лехечка о работе с Бердыхом: «Он не очень сильно улыбается, когда я спрашиваю о его статистике против топ-3»

Иржи Лехечка рассказал о работе с Томашем Бердыхом.

Они работают с июля 2023 года.

Статистика Бердыха против игроков из топ-3 – 18:66.

– Вы первый чех, который прошел в полуфинал «Мастерса» с тех пор, как Томаш Бердых сыграл здесь в 2015-м. Теперь он в вашей команде. Он рассказывает вам о времени, проведенном в туре?

– Да, очень много. Он не очень сильно улыбается, когда я спрашиваю о его статистике против топ-3, но… (смеется) Ладно, я шучу.

Он прекрасно работает, он был в числе лучших теннисистов очень долго. У него есть все, что мне нужно. Он говорил, что старается подсказать мне готовые решения – и я полностью с ним согласен.

Есть вещи, которые игрок должен понять сам. Но есть и что-то другое, с чем он мне и помогает. Думаю, все работает хорошо.