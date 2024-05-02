Лехечка написал на камере «Поправляйся поскорее, Даниил»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Иржи Лехечка Теннис

Иржи Лехечка поддержал Даниила Медведева, не доигравшего их матч из-за травмы.

Медведев снялся после первого сета (4:6).

Лехечка написал на камере «Поправляйся поскорее, Даниил».

«Всегда непросто так выигрывать матч. Если бы я мог выбирать, то победил бы не так. Всегда тяжело смотреть, когда у соперника проблемы. В этот момент нужно просто сосредоточиться на себе, попытаться выложиться по максимуму. Неизвестно, какая у соперника травма, это просто недомогание или что-то серьезное. Если дать ему возможность восстановиться, это может навредить тебе. Я старался сосредоточиться на себе. В конце первого сета было заметно, что ему трудно двигаться. Ему не повезло», – сказал чех в интервью на корте.

В этом году в Индиан-Уэллс Лехечка дебютировал в четвертьфинале «Мастерсов», а теперь впервые пробился в полуфинал.

Теперь он поборется с Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в полуфинал без борьбы, так как Янник Синнер снялся до матча.

5 комментариев
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Спокойный Рубль титул должен брать,
Едрит Мадрид, железно, ###!
Но как тут не переживать?!
Я беспокоюсь за Рубля…
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Достойно, приятно, по-людски. Молодчик
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на радостях конечно но все равно достойно
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