Фриц выиграл 250 матчей на уровне ATP

обыграл Франсиско Серундоло в четвертьфинале в Мадриде – 6:1, 3:6, 6:3.

Эта победа стала для него 250-й на уровне ATP.

Фриц стал третьим американцем, который дошел в Мадриде до полуфинала мужского одиночного турнира, и первым с 2005 года, когда это сделал Робби Джинепри.

Фриц четвертый раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса», в том числе второй на грунте. Он уже играл на этой стадии в прошлом сезоне в Монте-Карло и уступил будущему чемпиону Андрею Рублеву.

Теперь Фриц снова поборется с Рублевым, у которого ведет 5:3 в личных встречах.