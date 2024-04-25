На корте Сюзан Ленглен в Париже появилась крыша

Корт Сюзан Ленглен, второй по значимости на «Ролан Гаррос», оснастили раздвижной крышей.

Она сделана с использованием белого полотна. Такой внешний вид вдохновлен плиссированной юбкой, ставшей визитной карточкой Ленглен. Конструкция закрывается за 15 минут.

Также на арене установили светодиодные панели, которые будут включать во время выхода игроков на матч.

В этом году на корте впервые пройдут лучшие матчи квалификации.

Кроме того, на «Ролан Гаррос» снова запланированы вечерние сессии. Они будут проходить с первого дня основной сетки (26 мая) до последнего дня четвертьфиналов (5 июня). Вечерние матчи будут начинаться в 20:30 по местному времени.

Сюзан Ленглен первой красилась на матчи, пила на корте коньяк и подавала по-мужски. В честь нее назвали кубок «Ролан Гаррос»