На корте Сюзан Ленглен в Париже появилась крыша

Теги Ролан Гаррос Сюзан Ленглен Теннис

Корт Сюзан Ленглен, второй по значимости на «Ролан Гаррос», оснастили раздвижной крышей.

Она сделана с использованием белого полотна. Такой внешний вид вдохновлен плиссированной юбкой, ставшей визитной карточкой Ленглен. Конструкция закрывается за 15 минут.

Также на арене установили светодиодные панели, которые будут включать во время выхода игроков на матч.

В этом году на корте впервые пройдут лучшие матчи квалификации.

Кроме того, на «Ролан Гаррос» снова запланированы вечерние сессии. Они будут проходить с первого дня основной сетки (26 мая) до последнего дня четвертьфиналов (5 июня). Вечерние матчи будут начинаться в 20:30 по местному времени.

Сюзан Ленглен первой красилась на матчи, пила на корте коньяк и подавала по-мужски. В честь нее назвали кубок «Ролан Гаррос»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий