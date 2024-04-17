Коко Гауфф: «Хочу попытаться победить в Мадриде, Риме или Штутгарте. В этом году я смотрю на грунтовый сезон с большим оптимизмом»

Коко Гауфф рассказала об ожиданиях от грунтового сезона.

Чемпионка US Open-2023 начнет в Штутгарте с матча с Сашей Викери.

«После Уимблдона я чувствовала себя ужасно (Гауфф уступила в первом круге – Sports), так что просто пыталась выстоять до конца года. Я была нацелена уже на Австралию, хотела победить.

А потом все получилось в хардовом сезоне – Вашингтон, Цинциннати. Несмотря на то, что люди, аналитики говорили, что я претендентка, я так не думала. Мне как будто повезло.

У меня очень часто бывает синдром самозванца, поэтому я ни на что не надеялась. После тяжелого матча с Лаурой Зигемунд в первом круге [US Open] я была рада, что прошла дальше. У меня было много сложных матчей в течение двух недель. Не могу сказать, что знала, что выиграю этот турнир. Так было вплоть до самого финала. В день матча просто почувствовала, что я не уступлю, чтобы ни случилось. Это было странное ощущение, но я так чувствовала.

Сейчас я не думаю о «Ролан Гаррос». Я сосредоточена на Штутгарте. Хочу победить, попытаться победить в Мадриде, Риме или здесь, потому что я уже не помню, когда в последний раз выигрывала титул на грунте – если не ошибаюсь, пару лет назад (в 2021-м – Sports). Поэтому просто хочу свежий титул на этом покрытии. Любой в ближайшие пару недель был бы неплох, но я всегда уверена в себе.

Я могу быть претенденткой на победу, особенно после US Open. Я была в полуфинале в Австралии, уступила Арине, которая в итоге победила. Так что я чувствую, что определенно могу претендовать на победу на всех турнирах. Все сводится к тому, кто сыграет лучше в решающий момент.

Грунт и хард – мои любимые покрытия. Но, честно говоря, я могу хорошо играть на всех из них в зависимости от того, как я покажу себя на турнире. В этом году я смотрю на грунтовый сезон с большим оптимизмом».