Гауфф о реакции на ее победу на US Open: «Мне домой прислала цветы Зендая. Букет весил килограммов 20»

Коко Гауфф рассказала, что после победы на US Open получила букет от Зендаи .

Гауфф спросили, что самое классное из того, что ей удалось сделать, став чемпионкой «Большого шлема».

«Если честно, ничего особенного классного я не делала. Но сообщения просто сумасшедшие, например, тебе пишут знаменитости. Самое классное, что со мной произошло, – это то, что мне домой прислала цветы Зендая. Огромный букет. Мы с братом с трудом подняли его на стол. Букет весил килограммов 20. Такой тяжелый. Мне кажется, это было самое классное».

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