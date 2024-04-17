Ига Швентек: «Было бы здорово, если бы окружающие помнили, что мы тоже люди, и что невозможно выигрывать каждый турнир»

Ига Швентек рассказала, как относится к критике.

«Мне довольно легко отсекать все эти кричащие вещи – например, социальные сети. Во время турниров я стараюсь не заходить туда слишком часто. Я просто публикую, а потом ничего не открываю.

Поначалу мне приходилось заставлять себя так делать. Но теперь я чувствую себя комфортно. Сейчас в Интернете так много непонятных для меня вещей, странных и не совсем правдивых, что лучше держаться от этого подальше.

У людей есть ожидания от меня. Но у меня есть и свои представления. Я бы сказала, что если мне кажется, что я не оправдала ожидания в целом, то это потому, что я не оправдала свои. На самом деле, ожидания людей не играют большую роль – я проделала огромную работу, чтобы не думать о них слишком много.

Но все же иногда это [критика] задевает. Особенно когда устаешь и знаешь, что сделала все, что могла, а люди все равно тебя критикуют. Они не знают всей правды, не знают, что происходит за пределами корта. Иногда это нелегко.

Сейчас понимаю, как устроен мир, и не жду, что он изменится. Было бы здорово, если бы окружающие помнили, что мы тоже люди, и что невозможно выигрывать каждый турнир».