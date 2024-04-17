Ига Швентек: «Было бы здорово, если бы окружающие помнили, что мы тоже люди, и что невозможно выигрывать каждый турнир»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, как относится к критике.

«Мне довольно легко отсекать все эти кричащие вещи – например, социальные сети. Во время турниров я стараюсь не заходить туда слишком часто. Я просто публикую, а потом ничего не открываю.

Поначалу мне приходилось заставлять себя так делать. Но теперь я чувствую себя комфортно. Сейчас в Интернете так много непонятных для меня вещей, странных и не совсем правдивых, что лучше держаться от этого подальше. 

У людей есть ожидания от меня. Но у меня есть и свои представления. Я бы сказала, что если мне кажется, что я не оправдала ожидания в целом, то это потому, что я не оправдала свои. На самом деле, ожидания людей не играют большую роль – я проделала огромную работу, чтобы не думать о них слишком много.

Но все же иногда это [критика] задевает. Особенно когда устаешь и знаешь, что сделала все, что могла, а люди все равно тебя критикуют. Они не знают всей правды, не знают, что происходит за пределами корта. Иногда это нелегко.

Сейчас понимаю, как устроен мир, и не жду, что он изменится. Было бы здорово, если бы окружающие помнили, что мы тоже люди, и что невозможно выигрывать каждый турнир».

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4 комментария
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Ответ Виктор Морев
вот Швентек хотя-бы один раз обыграла бы какую нибудь по настоящему классную теннисистку наподобие Ким Клийстерс, С.Уильямс, Марию Шарапову, Эшли Барти, Жюстин Энен, Линдсей Дэвенпорт, и не обязательно по пути к Титулу, а просто в отдельно взятой матчевой встрече. а потом бы уже рассуждала о себе и о своих коллегах по WTA туру.
Да, именно что! А то рассуждает! И для полной вот этой вот картины стоило бы еще добавить Билли Джин Кинг, Крис Эверт и Мартину Навратилову
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