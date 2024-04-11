Даниил Медведев: «Грунт отличается от харда, потому что на твердом покрытии я знаю, что выиграю в 90% случаев. А вот на глине нет»

Даниил Медведев рассказал, как изменилось его отношение к грунту после победы в Риме.

– Вы говорите, что не любите играть на грунте, но у вас уже был хороший результат в Риме. Каковы ваши цели на этот сезон?

– В основном прошлый сезон показал мне, что я могу выиграть любой грунтовый турнир, потому что, когда ты побеждал в Риме и доходил до 1/4 «Ролан Гаррос», ты веришь, что можешь выиграть все.

Нет никакой разницы между Римом и Парижем. Конечно, French Open – это турнир «Большого шлема», поэтому есть отличия, но если ты хорошо там выступал, то можешь это делать на любых грунтовых кортах. Для моей уверенности это здорово. Знаю, что могу добиться успеха, если буду хорошо играть.

Грунт отличается от кортов с твердым покрытием, потому что на харде я знаю, что выиграю в 90% случаев. А вот на глине нет. Мне нужно пахать в каждом розыгрыше. Если на харде я веду 40:0 на подаче, то лишь дважды за год меня брейканут – чего нельзя сказать о грунте. Здесь больше брейков, плохих отскоков. Иногда даже вторую подачу невозможно принять.

Из-за этого я не так люблю глину, как хард, но сейчас грунтовый сезон, и я это принимаю. Я пытаюсь искать решения и пока доволен собой.

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