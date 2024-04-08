Рейтинг ATP. Берреттини поднялся на 51 позицию и вернулся в топ-100, Хуркач стал №8

Маттео Берреттини прибавил 51 строчку и стал 84-й ракеткой мира.

Итальянец выиграл титул ATP 250 в Марракеше.

Хуберт Хуркач вернулся на восьмую позицию, Каспер Рууд опустился на десятую.

Бен Шелтон после выигранного титула стал 14-м и обновил личный рекорд. Также на самый высокий для себя рейтинг поднялись Джордан Томпсон, Фабиан Марожан, Мариано Навоне, Лучано Дардери и Тиаго Тиранте.

PIF ATP Rankings

Положение на 8 апреля 2024