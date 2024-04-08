Рейтинг ATP. Берреттини поднялся на 51 позицию и вернулся в топ-100, Хуркач стал №8

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис рейтинги ATP Григор Димитров Доминик Тим Роберто Карбаллес Баэна Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Джордан Томпсон Роман Сафиуллин Даниил Медведев Хуберт Хуркач Каспер Рууд Маттео Берреттини Миомир Кецманович Карлос Алькарас Янник Синнер Павел Котов Хольгер Руне Теннис

Маттео Берреттини прибавил 51 строчку и стал 84-й ракеткой мира.

Итальянец выиграл титул ATP 250 в Марракеше.

Хуберт Хуркач вернулся на восьмую позицию, Каспер Рууд опустился на десятую. 

Бен Шелтон после выигранного титула стал 14-м и обновил личный рекорд. Также на самый высокий для себя рейтинг поднялись Джордан Томпсон, Фабиан Марожан, Мариано Навоне, Лучано Дардери и Тиаго Тиранте.

PIF ATP Rankings

Положение на 8 апреля 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9725
2 (2) Янник Синнер (Италия) 8710
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 8645
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 7165
5 (5) Александр Зверев (Германия) 5415
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4890
7 (7) Хольгер Руне (Дания) 3795
8 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3665
9 (9) Григор Димитров (Болгария) 3540
10 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3465
14 (16) Бен Шелтон (США) 2490
17 (17) Карен Хачанов (Россия) 2005
32 (33) Джордан Томпсон (Австралия) 1235
37 (38) Фабиан Марожан (Венгрия) 1122
40 (45) Гаэль Монфис (Франция) 1092
41 (40) Роман Сафиуллин (Россия) 1089
43 (44) Аслан Карацев (Россия) 1073
50 (42) Даниэль Эванс (Великобритания) 996
51 (60) Мариано Навоне (Аргентина) 976
60 (77) Роберто Педро Мартинес (Испания) 897
64 (72) Лучано Дардери (Италия) 875
66 (50) Миомир Кецманович (Сербия) 855
69 (68) Павел Котов (Россия) 817
73 (64) Роберто Карбаллес Баэна (Испания) 771
84 (135) Маттео Берреттини (Италия) 720
91 (108) Тиаго Тиранте (Аргентина) 661
94 (100) Фабио Фонини (Италия) 642
97 (91) Доминик Тим (Австрия) 635

4 комментария
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как же не хватает рейтингов от великого Вели(
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Cегодня Величайший Nо1е официально стал самым возрастным теннисистом на вершине рейтинга АТП. Новак уже является самым возрастным игроком, закончившим сезон на 1й строчке.
И него теперь ровно 420 недель во главе рейтинга.
Следующая отсечка - 37 лет. До дня рождения Новака остаётся 7 недель.
Айде Nо1е, айде!

И кстати о рыбках.
Я бы хотел, чтобы Карась побил оба этих рекорда Новака. Именно бамош. Он сейчас самая молодая 1я ракетка, и самый молодой по итогам сезона.
Была бы красивая история.
как по мне))))
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