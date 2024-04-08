Рейтинг ATP. Берреттини поднялся на 51 позицию и вернулся в топ-100, Хуркач стал №8
Маттео Берреттини прибавил 51 строчку и стал 84-й ракеткой мира.
Итальянец выиграл титул ATP 250 в Марракеше.
Хуберт Хуркач вернулся на восьмую позицию, Каспер Рууд опустился на десятую.
Бен Шелтон после выигранного титула стал 14-м и обновил личный рекорд. Также на самый высокий для себя рейтинг поднялись Джордан Томпсон, Фабиан Марожан, Мариано Навоне, Лучано Дардери и Тиаго Тиранте.
Положение на 8 апреля 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|9725
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|8710
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8645
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|7165
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5415
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4890
|7 (7)
|Хольгер Руне (Дания)
|3795
|8 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3665
|9 (9)
|Григор Димитров (Болгария)
|3540
|10 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3465
|14 (16)
|Бен Шелтон (США)
|2490
|17 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|2005
|32 (33)
|Джордан Томпсон (Австралия)
|1235
|37 (38)
|Фабиан Марожан (Венгрия)
|1122
|40 (45)
|Гаэль Монфис (Франция)
|1092
|41 (40)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1089
|43 (44)
|Аслан Карацев (Россия)
|1073
|50 (42)
|Даниэль Эванс (Великобритания)
|996
|51 (60)
|Мариано Навоне (Аргентина)
|976
|60 (77)
|Роберто Педро Мартинес (Испания)
|897
|64 (72)
|Лучано Дардери (Италия)
|875
|66 (50)
|Миомир Кецманович (Сербия)
|855
|69 (68)
|Павел Котов (Россия)
|817
|73 (64)
|Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
|771
|84 (135)
|Маттео Берреттини (Италия)
|720
|91 (108)
|Тиаго Тиранте (Аргентина)
|661
|94 (100)
|Фабио Фонини (Италия)
|642
|97 (91)
|Доминик Тим (Австрия)
|635
И него теперь ровно 420 недель во главе рейтинга.
Следующая отсечка - 37 лет. До дня рождения Новака остаётся 7 недель.
Айде Nо1е, айде!
И кстати о рыбках.
Я бы хотел, чтобы Карась побил оба этих рекорда Новака. Именно бамош. Он сейчас самая молодая 1я ракетка, и самый молодой по итогам сезона.
Была бы красивая история.
как по мне))))