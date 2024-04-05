Гарину присудили очко в матче с Боржесом из-за якобы помехи со стороны соперника

Теги происшествия ATP Millennium Estoril Open Кристиан Гарин судьи Нуну Боржес Теннис

В матче Кристиана Гарина и Нуну Боржеса в Эшториле произошел судейский скандал.

На брейк-пойнте при счете 6:2, 2:3 чилиец пробил в аут после того, как кто-то с трибун крикнул аут на его предыдущий удар. При этом судья отдал ему очко, решив, что Боржес якобы перестал играть и создал помеху сопернику.

Боржес с решением судьи был несогласен и вызвал на корт супервайзера. Матч был остановлен на 20 минут, но разбирательства ни к чему не привели.

В итоге игра продолжилась под свист трибун и затем завершилась победой Гарина со счетом 6:2, 7:6(3).

Видео эпизода смотрите в нашем телеграм-канале.

1 комментарий
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По сути украли второй сет у Боржеса на ровном месте.
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