Тим об игре до травмы запястья и сейчас: «Это другая галактика. Сравнивать бессмысленно, и я стараюсь делать все возможное в нынешней ситуации»

Теги ATP Доминик Тим Теннис

Доминик Тим не сравнивает свою игру с той, которую показывал до травмы запястья.

В Эшториле его попросили назвать различия между Тимом из 2019-2020 годов и нынешним.

«Это другая галактика. Столько всего изменилось. Мои удары были немного мощнее, я был увереннее. Просто играл в более качественный, более динамичный теннис. Есть много различий, но я перестал сравнивать себя с тем, каким игроком был раньше. Это бессмысленно, и я стараюсь делать все возможное в нынешней ситуации».

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