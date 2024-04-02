Тим о рецидиве проблем с запястьем: «Я не очень интенсивно тренируюсь, но в моей жизни было достаточно тренировок. Справлюсь, если их будет немного меньше»

Теги ATP Millennium Estoril Open Доминик Тим Максимилиан Мартерер Теннис

Доминик Тим прокомментировал победу над Максимилианом Мартерером в Эшториле.

Австриец победил 6:1, 6:7(3), 6:4.

«Хороший матч. Я играл здесь в прошлом и позапрошлом году, и мне нравятся условия. Я приехал пораньше, чтобы подготовиться к турниру, и это дало результат.

Был отличный матч, отличный первый сет. Во втором Макс заиграл намного лучше, и матч получился равным, с отличной борьбой. Я очень рад, что в итоге все сложилось в мою пользу».

Перед турниром Тим сообщил, что его снова беспокоит травма запястья. Во время матча он не испытывал дискомфорт.

«Я прислушаюсь к телу. Буду следить, чтобы не возникало проблем с запястьем. Я не очень интенсивно тренируюсь, но в моей жизни было достаточно тренировок. Я справлюсь, если их будет немного меньше».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий