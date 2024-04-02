Тим о рецидиве проблем с запястьем: «Я не очень интенсивно тренируюсь, но в моей жизни было достаточно тренировок. Справлюсь, если их будет немного меньше»

Доминик Тим прокомментировал победу над Максимилианом Мартерером в Эшториле.

Австриец победил 6:1, 6:7(3), 6:4.

«Хороший матч. Я играл здесь в прошлом и позапрошлом году, и мне нравятся условия. Я приехал пораньше, чтобы подготовиться к турниру, и это дало результат.

Был отличный матч, отличный первый сет. Во втором Макс заиграл намного лучше, и матч получился равным, с отличной борьбой. Я очень рад, что в итоге все сложилось в мою пользу».

Перед турниром Тим сообщил, что его снова беспокоит травма запястья. Во время матча он не испытывал дискомфорт.

«Я прислушаюсь к телу. Буду следить, чтобы не возникало проблем с запястьем. Я не очень интенсивно тренируюсь, но в моей жизни было достаточно тренировок. Я справлюсь, если их будет немного меньше».